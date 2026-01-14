Această abordare poate transforma o tranzacție de vânzare casă care ar fi trebuit să se finalizeze rapid într-un proces lung și frustrant.

În contextul actual, caracterizat de fluctuații de preț, dobânzi variabile și un comportament mai precaut al cumpărătorilor, supraevaluarea unei proprietăți nu mai este o simplă greșeală de strategie. De cele mai multe ori, ea ajunge să blocheze complet tranzacția, indiferent dacă este vorba despre vânzarea unui apartament într-un oraș mare sau despre o locuință situată într-o zonă mai puțin căutată.

Prețul afișat este primul filtru prin care o proprietate trece în fața potențialilor cumpărători. În cazul în care acesta depășește nivelul pieței, anunțul riscă să fie ignorat încă din faza inițială, fără a ajunge la vizionări. În platformele de anunțuri, unde apartamente de vânzare concurează direct unele cu altele, diferențele de câteva procente pot decide dacă o proprietate este selectată sau eliminată din căutări.

Cumpărătorii activi sunt, în general, bine informați. Ei compară suprafețe, zone, anul construcției și prețurile tranzacțiilor recente. Atunci când observă o discrepanță clară între prețul cerut și oferta reală din zonă, tendința este să considere proprietatea supraevaluată și să își îndrepte atenția către alternative percepute ca fiind mai corecte din punct de vedere financiar.

O proprietate listată la un preț prea ridicat rămâne, de regulă, mai mult timp pe piață. Această expunere prelungită creează un efect de uzură: anunțul devine „invizibil”, iar potențialii cumpărători presupun că există probleme ascunse. Chiar și ajustările ulterioare de preț pot să nu mai aibă impactul dorit, deoarece prima impresie a fost deja formată.

În plus, supraevaluarea poate conduce la negocieri mai dificile. Cumpărătorii care totuși ajung la vizionare pornesc de la ideea că prețul este artificial umflat și vor încerca să obțină reduceri semnificative. În multe cazuri, diferența dintre așteptările vânzătorului și oferta reală devine prea mare pentru a mai permite închiderea tranzacției.

Stabilirea prețului este influențată și de tipul locuinței. Un apartament nou beneficiază, de regulă, de avantaje clare precum instalații moderne, eficiență energetică mai bună și costuri reduse de întreținere pe termen scurt. Aceste elemente pot justifica un preț mai ridicat, dar numai în măsura în care ele se regăsesc efectiv în oferta comparabilă din zonă.

În cazul unui apartament vechi, supraevaluarea apare frecvent atunci când vânzătorii ignoră necesitatea unor renovări sau impactul vechimii construcției asupra costurilor viitoare. Piața penalizează rapid astfel de discrepanțe, iar cumpărătorii ajustează mental prețul în jos, chiar înainte de a face o ofertă concretă.

În etapa de vizionare, criteriile devin mult mai concrete. Ce caută cumpărătorii când vizionează un apartament ține mai puțin de atașamentul emoțional al proprietarului și mai mult de funcționalitate, lumină naturală, compartimentare și starea generală a imobilului. Orice neconcordanță între prețul cerut și impresia lăsată la fața locului reduce șansele unei oferte.

Un preț corect poate compensa mici imperfecțiuni, însă un preț ridicat amplifică fiecare defect perceput. În acest context, devine esențial ca evaluarea să fie realistă și ancorată în date, nu în așteptări subiective.

Un alt aspect strâns legat de preț este modul în care proprietatea este prezentată. Cum pregătești apartamentul pentru vânzare influențează direct percepția valorii. O locuință curată, aerisită și bine întreținută transmite ideea de grijă și poate susține un preț aliniat pieței.

În lipsa acestei pregătiri, chiar și un preț relativ corect poate părea prea mare. Cumpărătorii fac rapid calcule legate de investițiile necesare după achiziție și ajustează oferta în consecință.

Accesul la date reale despre tranzacțiile recente este esențial pentru evitarea supraevaluării. Analiza prețurilor efective, nu doar a celor afișate, oferă o imagine mai clară asupra nivelului la care se încheie vânzările. Platforme specializate, precum First.ro, pot oferi o perspectivă informativă asupra evoluției pieței și a diferențelor dintre prețurile cerute și cele tranzacționate efectiv.

Această abordare bazată pe date ajută proprietarii să își ajusteze așteptările și să evite blocajele care apar atunci când prețul nu reflectă realitatea economică.

Supraevaluarea unei locuințe nu afectează doar durata procesului de vânzare, ci și șansele reale de finalizare a tranzacției. Un preț stabilit corect, în acord cu piața și cu specificul proprietății, crește vizibilitatea anunțului, atrage cumpărători relevanți și facilitează negocieri echilibrate. Într-un context imobiliar tot mai atent la detalii și costuri, realismul în stabilirea prețului rămâne unul dintre cele mai importante elemente pentru o vânzare eficientă.