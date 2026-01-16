Datele Institutului Național de Statistică (INS) arată că indicii nivelului prețurilor reflectă cât trebuie plătit pentru un volum identic de bunuri și servicii în diferite state membre UE, pentru fiecare categorie de produse și servicii. În 2024, media prețurilor pentru consumul final în Uniunea Europeană a fost echivalentă cu 100 de euro, însă diferențele între țări au fost semnificative: Danemarca a înregistrat cele mai ridicate costuri, 141 de euro, în timp ce Bulgaria a avut cele mai mici prețuri, 61 de euro.

Potrivit INS, Bulgaria a avut prețuri cu 39% sub media UE, urmată de România, cu un nivel cu 36% mai mic decât media europeană. La polul opus, după Danemarca, se situează Irlanda (37% peste media UE), Luxemburg (31% peste) și Finlanda (22% peste). Aceste date se bazează pe calculele Eurostat realizate în decembrie 2025.

Datele se bazează pe calculele Eurostat realizate în decembrie 2025, care utilizează atât prețurile de consum colectate de țările participante pentru un nomenclator comun de bunuri și servicii comparabile, reprezentative pentru modelele de consum din cele 36 de state europene, cât și informații privind componentele cheltuielilor PIB și alte date fundamentale, transmise conform Regulamentului (CE) nr. 1445/2007.

Potrivit Eurostat, România a fost cel mai accesibil stat membru la categoria „Alimente și băuturi nealcoolice”, cu un nivel de preț de 78% din media UE, urmată de Slovacia (84%) și Polonia (87%). La polul opus, cele mai ridicate prețuri pentru această categorie au fost înregistrate în Luxemburg (124%) și Danemarca (120%).

Conform datelor Eurostat prelucrate de INS, Bulgaria înregistrează cel mai scăzut nivel al prețurilor pentru mai multe categorii de bunuri și servicii, inclusiv „Băuturi alcoolice și tutun” (68%), „Îmbrăcăminte și încălțăminte” (78%) și „Administrarea locuinței, apă, electricitate, gaz și alți combustibili” (39%). În aceste segmente, țara este urmată de Polonia și Slovacia pentru băuturi alcoolice și tutun (83%) și de Croația pentru administrarea locuinței (44%).

La polul opus, Danemarca are cele mai ridicate prețuri pentru „Îmbrăcăminte și încălțăminte” (133%), iar Irlanda se află în fruntea clasamentului pentru „Băuturi alcoolice și tutun” (203%) și „Administrarea locuinței” (187%).

Bulgaria și România au cele mai mici prețuri în UE și pentru categoria „Recreere, sport și cultură” (64%), iar Bulgaria se menține cea mai accesibilă țară la „Articole de mobilier, echipamente de uz casnic și întreținerea curentă a locuinței” (77%), „Transport” (69%) și „Restaurante și servicii de cazare” (55%). Danemarca se situează în fruntea clasamentului la aceleași grupe, cu prețuri de 127%, 125%, 142% și respectiv 149%.

În privința PIB-ului pe locuitor, România a înregistrat 77% din media UE, urmată de Ungaria cu 76%. Bulgaria a înregistrat cea mai scăzută valoare, cu 34% sub media europeană. La polul opus, Luxemburg depășește media UE cu 145%, parțial datorită contribuției unui număr mare de cetățeni străini la forța de muncă, care influențează PIB-ul, dar nu fac parte din populația rezidentă.