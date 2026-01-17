Contribuabilul nu plătește nimic în plus după ce completează Declarația 230, ci doar decide destinația unei sume din impozitul deja reținut. Aceasta poate fi depusă de persoanele care în 2025 au obținut venituri din salarii și asimilate salariilor, venituri din pensii sau alte venituri pentru care impozitul a fost reținut la sursă. Dacă veniturile sunt declarate prin Declarația Unică, redirecționarea se face prin aceasta și nu prin Declarația 230.

Legea prevede două tipuri de redirecționări: standard de 2% din impozitul pe venit și până la 3,5% pentru organizațiile acreditate pentru servicii sociale și înregistrate în registrul ANAF. Suma se calculează automat de ANAF, fără a fi necesară estimarea de către contribuabil.

Redirecționarea se poate face către ONG-uri, unități de cult sau entități înscrise în Registrul entităților/unităților de cult pentru care se acordă deduceri fiscale. Dacă organizația nu figurează în acest registru, ANAF va respinge redirecționarea.

Declarația 230 se completează pe trei secțiuni. Prima secțiune include datele contribuabilului, cum ar fi numele și prenumele, CNP-ul, adresa de domiciliu și opțional telefonul sau adresa de e-mail. A doua secțiune vizează destinația sumei și presupune menționarea denumirii complete a organizației, codul de identificare fiscală și, opțional, contul IBAN.

Contribuabilul bifează procentul de redirecționare, 2% sau 3,5% dacă organizația este eligibilă, și poate opta pentru redirecționarea doar pentru anul 2025 sau pe doi ani, dacă organizația permite. A treia secțiune presupune semnătura, fie olografă pe hârtie, fie electronică pentru depunerea online.

Declarația 230 poate fi depusă online prin Spațiul Privat Virtual (SPV) al ANAF, fizic la registratura ANAF de care aparține contribuabilul sau prin poștă, prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire. Termenul limită pentru depunere este 25 mai 2026, dată aplicabilă și Declarației Unice și redirecționării procentului din impozit. După această dată, nu mai este posibilă redirecționarea impozitului pentru veniturile din 2025.

Plata efectivă către organizațiile beneficiare este realizată de ANAF, nu de contribuabil, de regulă în a doua parte a anului 2026, după procesarea declarațiilor depuse.