Alertă în Tulcea: un obiect posibil o dronă a căzut la Plaurul și a provocat un incendiu

Un obiect, posibil o dronă aeriană, a căzut vineri dimineața în zona localității Plaurul, județul Tulcea, unde a fost urmat de izbucnirea unui incendiu. Incidentul a avut loc după noi atacuri cu drone asupra unor obiective civile și de infrastructură din Ucraina, în apropierea frontierei fluviale cu România.

Ministerul Apărării Naționale (MApN) a anunțat că sistemul de supraveghere radar a detectat, în noaptea de 1 spre 2 octombrie, atacuri cu drone asupra unor obiective civile și de infrastructură din Ucraina, în proximitatea frontierei cu România, în zona de nord a județului Tulcea.

Potrivit informațiilor transmise de MApN, în jurul orei 05.00 a fost raportată căderea unui obiect, posibil o dronă aeriană, în zona localității Plaurul. În urma căderii obiectului s-a produs un incendiu.

Ministerul Apărării Naționale precizează că incendiul nu a provocat victime și nici pagube materiale. Pentru intervenție, către locul evenimentului au fost direcționate o autospecială a Inspectoratului General pentru Situații de Urgență (IGSU) și echipe ale MApN.

Zona în care a fost semnalată căderea obiectului a fost securizată, iar echipe specializate ale Ministerului Apărării Naționale urmau să efectueze cercetări la fața locului pentru stabilirea situației.

MApN a transmis că verificările sunt necesare pentru identificarea obiectului și pentru stabilirea circumstanțelor în care acesta a ajuns în zona localității Plaurul.

În același timp, ministerul a precizat că sistemele sale radar nu au raportat o pătrundere neautorizată în spațiul aerian național în cursul nopții de 1 spre 2 octombrie.

„În noaptea de 1 spre 2 octombrie, sistemul de supraveghere radar al Ministerului Apărării Naționale a detectat noi atacuri cu drone asupra unor obiective civile și de infrastructură din Ucraina, în proximitatea frontierei fluviale cu România, în zona de nord a județului Tulcea.

În jurul orei 05.00, a fost raportată căderea unui obiect, posibil o dronă aeriană, în zona localițății Plaurul, județul Tulcea, urmată de producerea unui incendiu, fără a produce victime sau pagube materiale.

O autospecială IGSU și echipe ale MApN au fost direcționate către locul evenimentului, pentru stingerea incendiului produs. Zona a fost securizată, urmând ca echipe specializate ale MApN să efectueze cercetări la fața locului.

Precizăm faptul că sistemele radar ale Ministerului Apărării Naționale nu au raportat nicio pătrundere neautorizată în spațiul aerian național în cursul nopții trecute. Situația este în dinamică și vom reveni cu detalii pe măsură ce acestea vor fi disponibile”, se arată în comunicatul Ministerului Apărării Naționale.