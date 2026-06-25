Două zile cu temperaturi extreme în România. Recomandările IGSU pentru a face față caniculei

Inspectoratul General pentru Situații de Urgență (IGSU) avertizează că România intră sub influența unui val de căldură care va afecta întreaga țară în zilele de 25 și 26 iunie. Meteorologii au emis avertizări Cod galben și Cod portocaliu de caniculă și disconfort termic accentuat, iar autoritățile le recomandă cetățenilor să ia măsuri pentru a evita problemele de sănătate provocate de temperaturile extreme.

Inspectoratul General pentru Situații de Urgență a transmis un mesaj de avertizare pentru populație, în contextul temperaturilor ridicate prognozate în următoarele două zile.

Potrivit instituției, atât joi, 25 iunie, cât și vineri, 26 iunie, sunt în vigoare avertizări meteorologice privind temperaturi deosebit de ridicate, caniculă și disconfort termic accentuat.

În prima zi a intervalului, între orele 12:00 și 21:00, cea mai mare parte a țării se află sub avertizare Cod galben. Temperaturile maxime vor ajunge între 30 și 35 de grade Celsius, cele mai ridicate valori urmând să fie înregistrate în vestul și nord-vestul țării, unde, pe arii restrânse, va fi caniculă.

Potrivit IGSU, valul de căldură se va intensifica în cursul zilei de vineri și va cuprinde toate regiunile țării.

Pentru ziua de 26 iunie, Administrația Națională de Meteorologie a emis atât avertizări Cod galben, cât și Cod portocaliu.

În intervalul 12:00–21:00, cea mai mare parte a țării va fi sub Cod galben, cu temperaturi maxime cuprinse între 30 și 34 de grade și un nivel ridicat al disconfortului termic.

În același timp, în județele aflate sub Cod portocaliu, temperaturile vor urca între 33 și 37 de grade Celsius, cele mai ridicate valori fiind estimate în zona Câmpiei de Vest.

Meteorologii avertizează că temperaturile ridicate și indicele temperatură-umezeală vor crea condiții de caniculă, iar populația este sfătuită să limiteze expunerea la soare în orele de vârf.

În contextul avertizărilor meteo, Inspectoratul General pentru Situații de Urgență le recomandă cetățenilor să respecte câteva reguli simple pentru a reduce riscurile generate de temperaturile extreme.

Autoritățile îi sfătuiesc pe oameni să consume apă în mod regulat, chiar și în lipsa senzației de sete, să evite deplasările și expunerea directă la soare în intervalele cele mai călduroase ale zilei și să poarte haine lejere, deschise la culoare.

De asemenea, este recomandată petrecerea timpului în spații răcoroase sau umbrite și evitarea efortului fizic intens desfășurat în aer liber.

IGSU atrage atenția și asupra necesității de a verifica starea copiilor, a persoanelor vârstnice și a celor vulnerabile, care sunt cele mai expuse efectelor caniculei.

Unul dintre cele mai importante avertismente transmise de autorități vizează autoturismele parcate în soare.

Inspectoratul General pentru Situații de Urgență reamintește că temperatura din interiorul unui autovehicul poate crește foarte rapid la valori extrem de periculoase, chiar și atunci când geamurile sunt întredeschise.

Din acest motiv, instituția subliniază că nici copiii și nici animalele de companie nu trebuie lăsate singure în mașină, nici măcar pentru câteva minute.

IGSU precizează că informații privind comportamentul recomandat în situații de urgență sunt disponibile pe platforma fiipregatit.ro, precum și în aplicația mobilă DSU.

În același timp, prognozele și avertizările meteorologice actualizate pot fi urmărite pe site-ul Administrației Naționale de Meteorologie, astfel încât populația să fie informată în permanență cu privire la evoluția valului de căldură.