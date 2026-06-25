Avertizare meteo: 35 de grade și fenomene care apar brusc în mai multe regiuni. Zonele cele mai afectate

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis o avertizare cod galben de caniculă pentru aproape toată țara. Meteorologii anunță temperaturi de până la 35 de grade și episoade de instabilitate atmosferică

Valul de căldură continuă să afecteze o mare parte a teritoriului, unde temperaturile vor urca până la 35 de grade Celsius, iar disconfortul termic va fi resimțit mai ales în zonele joase.

Meteorologii avertizează că, pe parcursul după-amiezii și serii, sunt posibile averse, descărcări electrice și intensificări ale vântului în mai multe regiuni. Pentru intervalul zilei de joi a fost emis un cod galben de vreme caldă și instabilă atmosferică pentru aproape întreaga țară.

Avertizarea vizează un interval orar cuprins între 12.00 și 21.00, perioadă în care valorile termice vor depăși normele climatologice specifice acestei perioade. În vestul și nord-vestul țării, temperaturile pot atinge izolat pragul de caniculă, în timp ce în restul regiunilor valorile vor rămâne ridicate, dar ușor mai moderate. Zonele de câmpie vor resimți cel mai puternic disconfortul termic.

În Banat, Crișana, Maramureș, Oltenia, Muntenia, Dobrogea, cea mai mare parte a Transilvaniei, precum și în sudul și estul Moldovei, sunt prognozate temperaturi deosebit de ridicate pentru această perioadă a anului. Maximele vor fi cuprinse între 30 și 35 de grade Celsius, cu valori mai ridicate în vest și nord-vest, unde izolat se poate instala canicula.

Indicele temperatură-umezeală (ITU) va depăși ușor pragul critic de 80 de unități în zonele de câmpie, ceea ce va amplifica senzația de disconfort termic. În estul Transilvaniei, dar și în vestul și nord-vestul Moldovei, temperaturile maxime vor fi mai scăzute, situându-se între 28 și 30 de grade Celsius.

După-amiaza și seara sunt așteptate perioade cu instabilitate atmosferică, manifestate prin averse, descărcări electrice și intensificări ale vântului, în special în zonele montane din sud și est. Fenomenele se pot extinde local și în Oltenia, Muntenia și, izolat, în Transilvania.

Cantitățile de precipitații pot ajunge la 5–10 litri pe metru pătrat, iar pe arii restrânse pot depăși 15 litri pe metru pătrat. Rafalele de vânt vor atinge, în general, 40–50 km/h în timpul ploilor, accentuând temporar senzația de instabilitate atmosferică.

Pe timpul nopții, cerul va rămâne variabil, cu înnorări trecătoare și ploi slabe, mai ales la munte și local în sudul și centrul țării. Temperaturile minime vor coborî până la 9 grade în depresiunile din estul Transilvaniei și vor ajunge la 23 de grade pe litoral. În Capitală, valorile nocturne se vor menține între 18 și 20 de grade, cu cer variabil și vânt slab până la moderat.