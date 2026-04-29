Fondul de rulment reprezintă o rezervă financiară constituită de proprietari pentru acoperirea cheltuielilor curente ale imobilului. Practic, este suma din care asociația plătește în avans facturile la utilități și servicii comune – apă, energie electrică pentru spațiile comune, salubritate sau alte costuri administrative.

Acest fond este stabilit, de regulă, la nivelul unei luni de întreținere și are rolul de a asigura continuitatea plăților, chiar dacă unii proprietari întârzie sau nu achită la timp obligațiile.

Din punct de vedere contabil, fondul de rulment este unul „rotativ”: banii se consumă pentru plata facturilor și sunt reconstituiți lunar din încasările de la proprietari. De aici apare și confuzia frecventă – suma nu rămâne „în cont”, ci este folosită constant pentru funcționarea blocului.

Spre deosebire de fondul de rulment, fondul de reparații are un scop clar și limitat: finanțarea lucrărilor la părțile comune ale clădirii.

Acesta acoperă cheltuieli precum:

reparații la acoperiș sau subsol

înlocuirea instalațiilor comune

reparații la lift

lucrări de reabilitare, consolidare sau modernizare

Fondul de reparații nu este cheltuit lunar, ci se acumulează în timp, uneori ani la rând, până când este necesară o intervenție majoră. Sumele și destinațiile sunt stabilite prin hotărârea adunării generale a proprietarilor.

Pentru o înțelegere clară, diferența este una de funcție și ritm de utilizare:

Fondul de rulment = bani pentru cheltuieli curente (se consumă și se reface lunar)

= bani pentru cheltuieli curente (se consumă și se reface lunar) Fondul de reparații = bani pentru lucrări viitoare (se acumulează și se cheltuie ocazional)

Legea interzice folosirea banilor dintr-un fond pentru alt scop. Cu alte cuvinte, fondul de reparații nu poate fi utilizat pentru plata facturilor curente, iar fondul de rulment nu ar trebui direcționat către lucrări de investiții.

Caracteristică Fond de rulment Fond de reparații Scop Plata cheltuielilor curente Finanțarea lucrărilor Tip utilizare Lunar, continuu Ocazional, la nevoie Cum se gestionează Se consumă și se reface constant Se acumulează în timp Exemple cheltuieli apă, curent, salubritate acoperiș, lift, instalații Poate fi redirecționat? NU NU Cine decide Regulă stabilită de asociație Adunarea generală

Percepția că banii „dispar” apare, de cele mai multe ori, din lipsa de informare sau transparență.

În realitate:

fondul de rulment este consumat constant pentru plata utilităților

fondul de reparații rămâne disponibil până la momentul unei lucrări

Problemele apar atunci când:

administratorul nu prezintă situațiile financiare clar

nu există afișarea detaliată a cheltuielilor

proprietarii nu sunt informați despre lucrările aprobate

nu există o evidență separată, ușor de verificat

Conform legislației privind asociațiile de proprietari, fiecare fond trebuie gestionat separat, cu evidență contabilă distinctă. În plus, proprietarii au dreptul:

să consulte documentele financiare ale asociației

să ceară explicații privind orice sumă încasată sau cheltuită

să voteze în adunarea generală nivelul fondurilor și utilizarea acestora

să conteste deciziile considerate nejustificate

Transparența nu este opțională, ci o obligație legală a conducerii asociației.

În practică, apar frecvent situații care alimentează neîncrederea:

creșterea bruscă a fondului de reparații fără explicații clare

lucrări realizate fără informarea prealabilă a proprietarilor

diferențe între sumele încasate și cele afișate

întârzieri în prezentarea situațiilor financiare

Aceste probleme nu înseamnă automat că banii „dispar”, dar indică lipsa unei administrări transparente.

Fondul de rulment și fondul de reparații sunt esențiale pentru funcționarea și întreținerea unui imobil. Diferența dintre ele trebuie înțeleasă clar de fiecare proprietar.

Banii nu dispar, însă pot deveni greu de urmărit în lipsa unei comunicări corecte și a unei evidențe transparente. În final, controlul real aparține proprietarilor, care au dreptul legal să verifice modul în care sunt administrați banii din asociație.