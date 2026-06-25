Ofertele de angajare au scăzut cu 13%. Firmele angajează mai puțin, candidații aplică mai mult

Piața muncii din România a încetinit în prima jumătate a anului 2026, deoarece firmele au devenit mai prudente în privința angajărilor. Numărul ofertelor de muncă a scăzut cu 13%.

Ofertele de angajare au scăzut cu 13%, firmele angajează mai puțin! În prima jumătate a anului 2026, piața muncii din România a mers mai încet decât înainte. Mulți angajatori au fost mai atenți și au făcut mai puține angajări noi. În același timp, tot mai mulți oameni au căutat locuri de muncă. Datele prezentate de Ana Călugăru, director de comunicare al unei platforme de recrutare, arată că interesul candidaților a crescut mult.

Călugăru a explicat că anul 2026 este mai calm pe piața muncii decât anul 2025, dar că nu se observă o creștere a concedierilor. Ea a spus că nu mai sunt atât de multe concedieri ca înainte, însă firmele sunt mai prudente când vine vorba de angajări noi, iar acest lucru reprezintă un semnal important despre starea economiei.

Conform datelor, numărul locurilor de muncă publicate în primele șase luni din 2026 a fost cu aproximativ 13% mai mic decât în aceeași perioadă din 2025.

Deși au existat mai puține oferte de muncă, interesul pentru angajare a crescut. Platforma primește acum peste un milion de aplicări noi în fiecare lună, ceea ce înseamnă că există o concurență mai mare pentru posturile disponibile. Mai multe aplicări vin și din partea tinerilor între 18 și 24 de ani, categorie care întâmpină mai multe dificultăți în găsirea unui loc de muncă.

„Nu mai sunt atât de multe concedieri. Mai degrabă vedem o prudență în a face angajări noi. Și asta este un semnal important legat de economie”, a precizat Călugăru.

Datele arată că numărul aplicărilor venite de la tinerii cu vârste între 16 și 17 ani a crescut cu 25%. Călugăru a explicat că mulți dintre acești adolescenți vor să câștige propriii bani și să obțină experiență de muncă încă din perioada liceului. Ea a spus că aceștia au nevoie de venituri și au înțeles că orice experiență acumulată, chiar și într-un domeniu diferit de cel în care își doresc o carieră, le poate fi de folos în viitor.

Potrivit datelor platformei de recrutare, cei mai mulți adolescenți aleg locuri de muncă pentru care nu este necesară multă experiență. Cele mai multe oportunități pentru ei sunt în HoReCa, turism și retail, mai ales în timpul verii. Reprezentanții platformei consideră că interesul tot mai mare al tinerilor pentru muncă arată că aceștia devin mai responsabili și mai interesați să fie independenți financiar.

Călugăru a precizat că România este una dintre țările europene în care tinerii pleacă cel mai târziu din casa părinților, în jurul vârstei de 27 de ani.