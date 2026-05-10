Sistemul pensiilor facultative din România intră într-o etapă de modernizare accelerată, odată cu noile reglementări adoptate de Autoritatea de Supraveghere Financiară prin Norma nr. 10/2026. Schimbările vizează direct modul în care participanții la Pilonul 3 își pot accesa economiile, dar și simplificarea proceselor administrative prin digitalizare, transparență și termene mai scurte de plată.

Aceste ajustări vin într-un context în care interesul pentru pensiile private facultative este în creștere, iar sistemul a înregistrat evoluții istorice în ultimii ani.

Modificările introduse de ASF au ca obiectiv principal creșterea flexibilității pentru participanți și reducerea birocrației. În esență, regulile actualizate nu schimbă dreptul de retragere a banilor, dar îmbunătățesc semnificativ modul de accesare a acestora.

Participanții la Pilonul 3 își pot retrage economiile:

la împlinirea vârstei de 60 de ani;

sau în caz de pensie de invaliditate, conform legislației actualizate privind sistemul public de pensii.

Reglementarea aliniază astfel Pilonul 3 la cadrul general al pensiilor publice, oferind claritate juridică și predictibilitate.

Una dintre cele mai importante noutăți este extinderea modului de depunere a documentelor.

Participanții pot transmite cererile:

fizic;

prin poștă;

online, cu semnătură electronică calificată.

Această schimbare marchează un pas important în digitalizarea sistemului de pensii private, reducând timpul de procesare și eliminând dependența de interacțiunea fizică.

Reglementările se aplică și în cazul reprezentării prin mandatar, unde sunt clarificate în detaliu documentele necesare, inclusiv pentru situații speciale precum handicap grav sau accentuat.

Noile reguli introduc un nivel mai mare de control pentru participanții care aleg plata eșalonată.

Aceștia pot modifica ulterior opțiunea inițială, inclusiv:

schimbarea din plată eșalonată în plată unică;

ajustarea valorii ratelor lunare;

modificarea metodei de plată (cont bancar sau mandat poștal);

actualizarea datelor bancare (inclusiv IBAN).

Administratorii fondurilor de pensii au obligația de a implementa aceste modificări în maximum 5 zile lucrătoare, după depunerea documentelor complete.

Această măsură crește semnificativ controlul individual asupra economiilor din Pilonul 3.

Norma ASF introduce și clarificări pentru cazuri particulare, precum:

schimbarea contului bancar după închiderea acestuia;

depunerea documentelor justificative pentru scutiri de contribuții;

dovada domiciliului în cazul utilizării cărții electronice de identitate fără adresă, atunci când plata se face prin mandat poștal.

Aceste prevederi urmăresc reducerea blocajelor administrative și uniformizarea procedurilor între administratorii de fonduri.

În paralel cu noile reglementări, Pilonul 3 continuă să se dezvolte puternic în România, potrivit datelor industriei de pensii private.

Conform Asociația pentru Pensiile Administrate Privat din România:

randamentele investiționale au atins niveluri istorice;

activele administrate au crescut semnificativ;

contribuțiile au atins valori record în ultimii ani.

Pe termen lung, sistemul a generat randamente superioare inflației, consolidând rolul Pilonului 3 ca instrument de economisire pe termen lung.

Noile reglementări aduc trei direcții majore de impact:

Nr. Direcție principală Descriere 1 Acces mai clar la bani Regulile sunt simplificate și corelate cu legislația pensiilor publice, oferind o înțelegere mai ușoară a condițiilor de retragere a sumelor din Pilonul 3. 2 Procese digitale rapide Depunerea online a documentelor reduce timpul de procesare și costurile administrative, prin utilizarea semnăturii electronice și a fluxurilor digitalizate. 3 Control mai mare pentru participanți Participanții pot modifica mai ușor opțiunile de plată (eșalonat sau unic), sumele ratelor și datele bancare, având flexibilitate sporită în gestionarea economiilor.

Reforma Pilonului 3 din 2026 marchează o tranziție către un sistem mai modern, digitalizat și orientat spre utilizator. Prin noile reguli impuse de Autoritatea de Supraveghere Financiară, participanții beneficiază de proceduri mai simple, termene mai scurte și un control sporit asupra propriilor economii.

Într-un context în care pensiile private devin tot mai importante pentru veniturile viitoare, aceste schimbări consolidează Pilonul 3 ca instrument esențial de economisire pe termen lung în România.