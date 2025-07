Ministerul Economiei a deblocat Programul Startup Nation 2, cu o finanțare europeană totală de 444 milioane de euro. Radu Miruță, ministrul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului, a anunțat vineri că a semnat ordinul care repornește accesul la fonduri pentru tinerii antreprenori, după o perioadă de blocaj administrativ.

Inițial, programul era suspendat pentru că nu fusese atins pragul minim de 25.000 de aplicanți sub 30 de ani, impus de regulile de finanțare. Soluția găsită de ministru a fost lansarea etapizată a proiectului.

„Vin cu o veste bună pentru antreprenori! Astăzi am semnat ordinul de ministru care deblochează şi dă drumul la Startup Nation 2, programul cu finanţare europeană în valoare totală de 444 milioane euro.

Iniţial, tot proiectul de 444 milioane de euro era blocat, pentru că nu se atinsese pragul minim de 25.000 de aplicanţi sub 30 de ani. Am păstrat această condiţie, dar am găsit o soluţie corectă: l-am spart şi împărţit lansarea în două etape, ca să nu mai ţinem pe loc pe nimeni”, a explicat Radu Miruță.