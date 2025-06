Șeful Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor (ANPC), Cristian Popescu Piedone, a participat recent la o inspecție într-o fabrică de procesare a cărnii din Tulcea, ocazie cu care a vorbit într-un podcast despre calitatea parizerului produs acolo și despre nivelul de siguranță alimentară din România.

Acesta a luat parte la întregul proces de fabricație al produsului, solicitând explicații detaliate angajaților, fiind impresionat de rigoarea tehnologică și igiena respectată în unitate.

El a remarcat, de exemplu, faptul că se folosește gheață în timpul amestecării pentru a preveni supraîncălzirea cărnii, semn că procesul este tratat cu seriozitate.

În urma vizitei, Piedone a declarat că parizerul fabricat la Tulcea i s-a părut deosebit de gustos și a apreciat profesionalismul personalului, dar și respectul manifestat față de consumatori.

A transmis felicitări pentru modul de organizare al fluxului tehnologic, pentru dotările laboratorului și pentru atenția acordată normelor de igienă, menționând inclusiv curățenia vestiarelor și procedurile de dezinfectare a personalului implicat în producție.

„Vedeți, dragi consumatori, ăsta e parizerul! (…) Am ajuns la produsul finit. Bă, tată, dar e bun. Raportat la procesul tehnologic de fabricație acordat la produsul finit, felicitări!

Respectați consumatorii, respectați fluxul tehnologic, am văzut vestiarele, am văzut dezinfecția personalului care intră în procesul de fabricare sau tranșare, am văzut echipamentele, am văzut aditivii care se găsesc și în laborator, și în produsul finit.

Sunteți unul dintre cele mai mari abatoare de procesare a cărnii din județul Tulcea. Noi vă felicităm pentru buna desfășurare și grija față de consumator!”, a spus Cristian Popescu Piedone.