Premierul Ilie Bolojan urmează să decidă dacă îl va menține în funcție pe șeful Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor (ANPC), Cristian Popescu Piedone, anchetat într-un dosar instrumentat de Direcția Națională Anticorupție. Purtătorul de cuvânt al Guvernului, Ioana Dogioiu, a declarat că măsurile viitoare vor depinde de acțiunile procurorilor și de evoluția investigației.

Cristian Popescu Piedone se află în centrul unei anchete anticorupție, iar viitorul său în fruntea ANPC este incert.

Purtătorul de cuvânt al Guvernului, Ioana Dogioiu, a precizat marți seară, într-o conferință de presă, că situația acestuia va fi analizată de prim-ministrul Ilie Bolojan în perioada următoare. Potrivit acesteia, o decizie va fi luată după ce se va clarifica direcția în care merg acțiunile DNA.

În cadrul anchetei, procurorii Direcției Naționale Anticorupție au efectuat marți percheziții în mai multe locații. Acțiunile au avut loc în municipiul București și în județele Ilfov, Prahova și Constanța. Printre locațiile vizate s-a numărat și sediul unei instituții publice.

Locuința lui Cristian Popescu Piedone din Bragadiru a fost de asemenea percheziționată. Descinderi au avut loc și la un complex din stațiunea Mamaia, unde acesta era cazat. Dosarul are în vedere suspiciuni privind o posibilă avertizare transmisă unui hotel din Sinaia în legătură cu un control iminent al autorităților.

În urma perchezițiilor și a controlului judiciar impus, șeful ANPC a oferit o declarație publică. Cristian Popescu Piedone a afirmat că nu a fost implicat în coordonarea comandamentului pentru zona Valea Prahovei.

„Nu ascund faptul că proprietarul hotelului este prietenul meu de ani de zile. Este şi el un personaj public. Nu am avut niciun schimb de informaţii, nu am anunţat şi nu am fost”, a spus acesta.