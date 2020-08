Pandemia a lovit foarte puternic industria muzicală și cea de entertainment. Lipsa concertelor s-a simțit la nivelul companiilor, mai ales dacă vorbim despre cele în care veniturile din evenimente reprezintă 70 – 80% din cifra de afaceri.

Veniturile au scăzut cu peste 40%

Filip Maria, General Manager HaHaHa Production, susține că artișii au fost puternic afectați, având în vedere că în această perioadă ar fi avut foarte multe concerte.

„În lunile aprilie și mai veniturile au scăzut cu peste 40% față de aceeași perioadă a anului 2019. Lipsa concertelor s-a resimțit și în compania noastră, chiar și în condițiile în care avem mai multe linii de venituri, din producție muzicală, din drepturi de autor și din endorsement-uri ale artiștilor”, a spus managerul HaHaHa Producțion.

Anul trecut, în perioada martie-iunie, casa de producție a avut în jur de 40 de concerte, iar pentru anul acesta estimările arătau un număr minim similar. Aceste concerte nu au mai avut loc.

Se pare că cei mai loviți de această epidemie nu au fost artiștii, ci oamenii din spate, personalul care organizează evenimentele, instrumentiștii, tehnicienii, sunetiștii, luminiștii și toți ceilalți profesioniști.

„Efectele epidemiei încă nu și-au făcut simțită prezența în ceea ce privește veniturile obținute de label. Există un decalaj de raportare a drepturilor de autor, veniturile obținute într-o anumită perioadă sunt încasate la o distanță de 3-6 luni”, a spus fratele lui Smiley.

S-au adaptat restricțiilor

La nivelul business-ului au fost nevoiți să ia decizii rapide privind eficientizarea costurilor fixe, mai exact, să crească liniile de venituri mai puțin condiționate de măsurile situației de urgență.

Artiștii HaHaHa s-au implicat în mai multe campanii de strângere de fonduri și informare privind covid-19 și au adaptat conținutul la perioada pe care au traversat-o.

„Este încercarea generației noastre și a industriei muzicale și de divertisment. Perspectivele sunt la fel de incerte și provocatoare din toate punctele de vedere. Trebuie să ne adaptăm condițiilor, să învățăm să transmitem emoție și să ne împlinim menirea artistică în coordonatele existente. Nu ne ajută să ne plângem și să ne blocăm în repetarea aspectelor negative care sunt evidente pentru toată lumea. Am spus de la începutul acestei perioade că atâta timp cât oamenii vor asculta muzica românească avem speranța că va fi bine și vom ieși cu toții din criza aceasta”, a declarat Smiley foarte pozitiv.

În contextul în care Guvernul a impus restricții privind numărul persoanelor care pot participa la un eveniment în aer liber, Filip spune că se vor adapta noilor cerințe și vor dezvolta noi tipuri de experiențe în zona de entertainment.

Smiley este nerăbdător să înceapă concertele.

„Imi e dor de concerte, de public, de atmosferă de live autentic, de toți oamenii din echipa tehnică. Va fi altfel, dar va fi bine. O să vedeți! Până atunci, să avem grijă unii de alții, să iubim, să respectăm, să ne bucuram de muzică și să ne învățăm lecțiile pe care vremurile acestea ni le predau”, a mai spus artistul.

Toți artiștii HaHaHa Production au avut o activitate mult mai intensă în online și au vrut să ofere un exemplu în această perioadă.

„Au avut concerte live, concerte online și nu a existat zi din aceste luni în care sa nu primim câte un semn de creativitate din partea lor. Fie o piesă, fie o idee, fie o inițiativă caritabilă, fie un proiect”, a adăugat Filip.

Famous Production a fost la fel de afectată

Urmând trendul întregii industrii muzicale, veniturile au scăzut cu aproximativ 50% de la începutul pandemiei.

„Cauzele directe ale acestei scăderi au fost două: scăderea până la zero a veniturilor din concerte și reducerea drastică a veniturilor din drepturile conexe de autor pentru difuzarea muzicii în scop ambiental. Aici mă refer la veniturile provenite din difuzarea muzicii în malluri, restaurant, cluburi”, ne-a mărturisit Alexandru Ropcea, General Manager Famous Production.

Pierderea a venit din cauza faptului că au fost anulate toate concertele începând cu luna martie și până la sfârșitul lui. Mai mult, până la începutul primăverii viitoare, vor fi anulate total concertele organizate de administrațiile locale, precum și majoritatea concertelor de la petrecerile private.

Deși perioada a fost foarte dificilă, artiștii s-au concentrate pe creativitate și nu au organizat concerte online.

„Noi nu am organizat astfel de evenimente cu acces pe bază de bilet. Am fost aproape de fanii noștri prin mijloacele disponibile în mediul online, dar nu am organizat astfel de concerte, despre care nu cred că pot genera venituri care să amortizeze pierderile generate de pandemie”, a spus managerul.

Concertele cu 500 de persoane, organizate pentru portofoliu

Alexandru Ropcea consideră că nu vor aduce un profit interesant, iar datorită ratei reduse de participare și de expunere a acestor evenimente, sponsorii vor fi, de asemenea, reticenți în a investi.

„Acest tip de evenimente are costuri ridicate de producție și de închiriere pentru respectivele locații. Cu siguranță se vor organiza astfel de concerte, dar nu cred că pot genera un profit interesant”, a mai adăugat acesta.

Randi, Famous Production-„Izolarea aceasta de două luni a scos la suprafață noi forme de exprimare și nevoia de a reinventa modul în care ne promovam munca, arta. Am învățat din nou ce înseamnă răbdarea, creativitatea și mi-am adus aminte, comparând, că viața mea era plină de oportunități înainte. Bineînțeles că lumea artistică nu o să fie niciodată la fel și că dispariția, pentru o perioadă, a concertelor o să trieze artiști din țară.

Cei puternici și creativi vor rămâne, iar ceilalți vor face loc altora care vin din spate cu o altfel de perspectivă. Eu nu am fost niciun moment demoralizat, ci m-am simțit ca într-o aventură din care am ieșit cu un album! Am găsit noi forme de exprimare și abordări în muzică și chiar m-am acomodat ușor cu noul regim de lucru. Acum sper că lucrurile și, în special, concertele or să revină pentru că avem nevoie de suportul financiar și pentru că o mare parte din viața noastră e pe scenă!”