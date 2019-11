Acum mai bine de 18 ani s-a alăturat trupei Simplu și pentru că iubea muzica mai mult decât orice și era recunoscător și fericit că poate cânta, zâmbea tot timpul. De aici și numele lui de scenă – Smiley = Zâmbărețul.

În anul 2008 și-a lansat primul album solo, premiat cu un disc de aur, iar în 2009 a pus bazele propriei case de producție, HaHaHa Production. Veteranul echipei de producători muzicali, care este alături de el de la începuturile proiectului, este Șerban Cazan. Acesta a luat nenumărate premii ale industriei și este practic creatorul multor hit-uri pe care le auziți la radio sau la tv.

“Am început totul din pasiunea mea pentru muzică, a fost un fel de inconștiență creatoare, în sensul că nu am luat în calcul și partea administrativă a businessului. M-am apucat efectiv de treabă, cu resurse minime și o mână de oameni, niciunul dintre ei manager. Întotdeauna am crezut că oamenii vor face diferența, în primul rând. HaHaHa Production a reușit să se impună mai ales prin calitatea compozițiilor și a producției musicale. Astăzi noi producem pentru trei sferturi dintre artiștii români. M-am gospodărit mai mult singur până a venit fratele meu, Filip, manager la HaHaHa Production”, dezvăluie Smiley pentru Revista Capital.

Cine este Filip Maria?

Filip Maria are 29 ani și a absolvit Liceul Zinca Golescu din Pitești. În timp ce fratele lui Smiley a ales Academia de Studii Economice, Facultatea de Comerț, el s-a îndreptat spre UTCB Construcții Civile Industriale și Agricole, după finalizarea studiilor liceale. Filip iubește enorm muzica, dar dacă ar fi să încerce un duet cu Smiley, l-ar păstra doar ca amintire de familie.

“Înainte de a intra în povestea HaHaHa Production, am lucrat în domeniul construcțiilor. Talentul meu muzical se rezumă la faptul că rețin foarte repede versuri și linii melodice din orice piesă pe care o ascult. Aș putea face un duet cu Andrei, dar cu siguranță dacă se întâmplă, vom ține piesa ca amintire în familie. Hobby-urile mele sunt muzica, aviația, gaming și călătoriile”, ne-a povestit fratele celui mai iubit cântăreț din România.

A adus cifra de afaceri la 2 milioane de euro

Filip s-a alăturat HaHaHa Production, în urmă cu trei ani și de atunci lucrurile merg din ce în ce mai bine. Abilitățile lui de manager au reușit să aducă plus valoare companiei, astfel că în anul 2018, cifra de afaceri a ajuns la 2 milioane de euro.

“Înainte să vin la HaHaHa Production credeam că lucrurile sunt mai simple și mai clare. Nu îmi puteam imagina dinamica acestei companii privind din afară. Acum 3 ani aveam doar 8 angajați în timp ce în 2018 am ajuns la 26 angajați. Odată ce am înțeles cum funcționează lucrurile, am implementat o structură de departamente funcționale creând mai multă ordine în organizație. Cred că a fost prima și cea mai importantă măsură, deoarece compania se afla deja la un nivel la care avea nevoie de asta și astfel am reușit să creștem an de an.

O măsura foarte importantă pe care am luat-o a fost urmărirea atentă a cashflow-ului firmei. Desfășurarea activității în acest domeniu este îngreunată de practica folosirii creditului la furnizor. Astfel, creanțele noastre au ajuns la 341% din cât erau acum 3 ani. Este din ce în ce mai greu să recuperam sumele datorate și foarte mulți clienți întârzie plățile.

Pentru a ne păstra imaginea în piață, noi plătim întotdeauna la timp, dar acest lucru devine din ce în ce mai dificil. Am reușit totuși să rămânem bine organizați din punct de vedere al lichidității cu active curente de 2 ori mai mari decât datoriile curente”, explică Filip.

Lec țiile pe care Smiley le-a învățat în familie

Smiley vorbește cu mândrie și multă dragoste despre fratele lui și despre părinți. Pentru el, familia este extrem de importantă și regretă ziua nu are mai mult de 24 de ore pentru a putea să le dedice mai mult timp.

“Știam de pasiunea lui Filip pentru muzică, știam cât este de deștept și de serios, așa că, după ce s-a mutat la București, am vrut cumva să-l responsabilizez, să aibă serviciu, să aibă salariu. La început a fost win-win situation, pentru că știam că îi place mult muzica, iar eu aveam nevoie de ajutor pe administrativ. Pe măsură ce a trecut timpul, mi-am dat seama că mă pot baza pe el foarte mult și a preluat din ce în ce mai multe lucruri în business, el coordonează firma din punct de vedere administrativ. Îl apreciez că e pasionat, se implică foarte mult, studiază mereu, e conectat la tot ce apare și își dorește ca firma să se dezvolte. Plus că am încredere sută la sută în el”, spune Smiley, care nu ezită să ne împărtășească și una dintre cele mai prețioase lecții pe care a învățat-o de la părinți.

“Am învățat foarte multe de la ei, care m-au marcat, parte din ele le-am pus și în versuri. Îmi vine acum în minte că tata mi-a zis că nu există nu pot, există nu vreau, tot de la el am învățat determinarea, am învățat să am principii solide, coloană, să recunosc când greșesc, să am o conduită dreaptă în viață. De la mama am învățat compasiunea, empatia, am învățat să râd mai mult. Toate principiile și valorile pe care le am sunt de la părinții mei. Pe parcurs, am învățat si eu lecțiile mele, însă lecțiile de bază le-am primit de la ai mei și încă le mai primesc”, subliniază cântărețul.

Cum func ționează HaHaHa Production?

Toți le consumăm produse, adică muzica de bună calitate, dar puțini știm cum funcționează cu adevărat un business de asemenea nivel. Raportăm totul la faimă, bani și succes, dar gestionarea unei afaceri de asemenea nivel este cu mult mai complicată decât pare. Filip și Smilei au fost de acord să ne explice în detaliu tainele din spatele HaHaHa Production, care în 2019 a împlinit 11 de ani existență, 11 ani deloc ușori, dar încunanți la final de succes.

“Business-ul de muzică este complex. Succesul depinde de foarte multe aspecte ce trebuie administrate simultan și echilibrate. De la gestionarea producătorilor până la managementul artistic și înregistrarea operelor muzicale, la organismele de gestiune, fiecare element este un business separat în felul lui. De exemplu, fiecare artist implică cheltuieli de câteva zeci de mii de euro minim în fiecare an și totuși șansa de a avea succes în industria muzicală este de sub 2%. Cred ca noi am avut un procent mult mai bun.

Prin urmare ce am urmărit în ultimii 3 ani nu a fost profitul direct. Ne-a interesat să creștem alături de toți partenerii noștri o echipă sustenabilă împreună cu un număr mare de clienți și furnizori care acum fac parte din familie. Cu ajutorul acestora am reușit să păstrăm o creștere medie anuală a veniturilor totale de 23.4%, ajungând să fim cu 87% mai mari decât acum 3 ani”, explică Filip.

Ce artiști acceptă HaHaHa Production

“Avem mai multe tipuri de artiști la Ha și, în principiu, dacă ne place un artist nou sau el pe noi, găsim o modalitate să și lucrăm împreună. Sunt artiștii din portofoliu, cunoscuți publicului – Smiley, Feli, Sore, Cabron, Seredinschi, Dorian, Juno, Paul Damixie, 7 Klase, Evelyn – avem artiști mai nișați din punct de vedere muzical cum ar fi Iova care are mare success la radiourile din Europa, avem artiști nelansați încă, avem artiști pe care doar îi producem. Am căutat mereu voci și personalități speciale, însă întotdeauna, ascult propunerile lor muzicale și mă gândesc la cum văd eu că ar putea să se dezvolte artistic. Dacă există consens când ne gândim la traiectoria lor muzicală, începem să lucrăm împreună. Cred, și am mai spus, că este nevoie de muncă susținută, de determinare și de curaj. Artiștii vor fi întotdeauna o specie aparte, vor fi modele, vor arăta cu degetul probleme din societate și vor deschide drumuri, vor fi un reper prin creația lor. Pentru asta e nevoie de personalități puternice, de curaj și de dorința de a se autoperfecționa pentru că mereu cineva este cu ochii pe ei”, adaugă Smiley.

Hahaha a împlinit 11 ani. Încotro peste încă 11?

“Acum 11 ani visam la cum o să arate lumea mea în 11 ani și nu puteam fi mai departe de adevăr. Sunt foarte curios unde o să ajungă Ha în 11 ani, dar având în vedere viteza cu care se întâmplă lucrurile, cred că nici nu ne putem imagina ce se va întâmpla. Ce este cu adevarat sigur este că îmi doresc succesul pentru Ha și îmi place să cred că prin activitatea mea reușesc în fiecare zi să fiu din ce în ce mai aproape de acesta, chiar dacă definiția noastră de succes are două planuri la fel de importante: performanța financiară pe de o parte, iar pe de altă parte dezvoltarea unui mediu ce încurajează creativitatea și în final apariția unor produse cu care să ne mândrim.

Industria muzicală este într-un proces de schimbare. Astăzi, la nivel global, 46.9% din venituri provin din ascultări pe platforme de streaming în timp ce ascultările din download au scăzut cu 21.2% și vânzările fizice cu 10%. România este încă în urmă la acest capitol, dar vine cu pași repezi din urmă. O ascultare pe o platformă de streaming aduce în jur de 0.15 bani. Odată ce românii se vor obișnui cu platformele acestea și țara noastră va da probabil aceeași importanță mediului digital. Acum 11 ani nu ne puteam imagina că lucrurile o vor lua în această direcție”, concluzionează Filip Maria, ajuns astăzi un adevărat manager de succes.

#HaHaHa 11 in cifre:

Online & Social Media

Canalele artiștilor HaHaHa Production au strâns în total peste 1 miliard de views

Număr de minute petrecute de utilizatori pe videourile artiștilor HaHaHa Production: peste 2 miliarde (aproximativ 3900 de ani).

Număr de minute de muzică urcate pe canalele Ha: aproximativ 30 de ore

Număr total de subscribers pe canalele de YouTube: 2.6 milioane

Număr total de like-uri pagini de Facebook: 5.3 milioane

Număr total de followers pagini Instagram : 2.6 milioane

Muzică & Artiști:

Artiști pentru care HaHaHa Production a produs piese: peste 110

Piese lansate/compuse/produse: peste 700

Peste 20 de piese numărul 1 în Topul difuzărilor pe radio

(Mediaforest)

Markus Schulz & Smiley – The Dreamers (2019) – piesa inclusă de Armin van Buuren în mix-urile A State of Trance

Prima piesa urcată pe platforma YouTube România – Jazzy Jo feat. Dorian –„ Mi-ai intrat în cap” (26 aprilie 2013)

Radio Killer este primul proiect DJ din România, care a intrat în playlist-ul BBC Radio One cu piesa „Calling You”(2012).

Radio Killer – „ Is It Love Out There” a fost imnul oficial al Liberty Parade(2012), cel mai mare eveniment dance din România.

Proiecte

Joc „Domnu’Smiley, sari un pic” (2017): http://www.smiley.ro/joc/ – primul joc pe calculator al unui artist român

#Smiley10 (2017) – Campanie care a marcat cei 10 ani de carieră solo a lui Smiley pe parcursul unui an întreg (s-a lansat câte o piesă nouă cu videoclip în fiecare lună, pe data de 10, timp de 10 luni de zile. La final anului, artistul a venit cu cel de-al patrulea album solo „Confesiune”).

#Maimusic (2015) – HaHaHa Production a lansat 31 de piese cu videoclip în 31 de zile. (maimusic.ro)

Caiiverzi.ro (2013) – platforma web interactivă lansată odată cu piesa ”Cai verzi pe pereți” care a strâns o comunitate de peste 45.000 de oameni în doar câteva luni

Premii

Premiiile Muzicale Radio România 2018 – Cel mai bun compozitor: Şerban Cazan

Paul Damixie a câștigat în 2016 iHeart Radio 2016 Remix Award (Remix of the Year)” în Miami pentru remixul piesei “Hello” (Adele)

Premii Smiley: peste 25

Premiile Radar de Media 2018: Melodia Anului –„Vals”

Premiiile Muzicale Radio România 2018: Artistul Anului 2017 & Albumul anului 2017: „Confesiune”

Fastest N0 1 – De unde vii la ora asta? – Media Music Awards 2017

Best Male – Media Music Awards 2017

Best Male – Media Music Awards 2016

Best Male Artist – Media Music Awards 2015

Fastest Climber – Media Music Awards 2015

MTV Award – Media Music Awards 2015

Coca Cola Award – Media Music Awards 2015

Kiss Award – Media Music Awards 2015

Best Male Artist- Media Music Awards 2014

Best Pop – Media Music Awards 2014 – Acasă

Best Album – Romanian Music Awards 2014 – Acasă

Best Romanian Act – MTV Europe Music Award 2013

Best Producer – Romanian Music Awards 2012

Best Male – Romanian Music Awards 2011

Best Pop – Romanian Music Awards 2011

Most played song – Romanian Music Awards 2011- Love is for free

Best Pop Album – Radio România Awards (2011) – Plec pe Marte

Best Pop song – Radio România Awards (2011) – Love is for free

Best live – Romanian Music Awards (2010) – Plec pe Marte

Gold Disc Award pentru producția: În lipsa mea – primul album solo al lui Smiley (2009), Yamasha – primul album solo al lui Alex Velea (2006), Toate cele 5 albume SIMPLU (2002 – 2008)

Sursa foto principală: Andreea Macri

