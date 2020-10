Smiley a dat lovitura! S-a întamplat la cateva ore de la lansarea piesei cu Delia. Mai exact, la nici 24 de ore de la lansarea oficiala a piesei, “Ne vedem noi”, piesa interpretata de Smiley si Delia, s-au înregistrat performante remarcabile pe plan international.

“Ne vedem noi” este pe locul 14 in topul celor mai urmarite piese pe plan mondial, pe locul 7 in Austria, pe locul 9 in Marea Britanie, pe locul 12 in Germania, pe locul 28 in Spania si pe locul 29 in Italia.

In topul celor mai fresh si urmarite videourilor din intreaga lume in care Smiley si Delia ocupa locul 14 la 24 de ore de la lansare, mai apar pe primele locuri artisti precum Blackpink, BTS, Shawn Mendes, Dua Lipa, sau Billie Eillish, cu cele mai recente si ascultate lansari ale lor, iar in acelasi top, locul 17 este ocupat de Jennifer Lopez& Maluma.

“Este o dimineata perfecta! Ne vedem noi a devenit deja Ne ascultati voi! Sa lansezi cu 24 de ore inainte o piesa si sa afli ca ea are deja un loc in topurile din toata lumea si in criteriile ascultatorilor este tot ce-si poate dori un artist. Sunt recunoscator tuturor celor care o asculta, celor care ne-au ajutat ca ea sa existe si echipelor noastre.”, spune Smiley despre performantele imediate pe plan international ale piesei pe care a compus-o in martie, in autoizolare, imediat dupa ce a revenit din America, atunci cand nu-si putea vedea oamenii iubiti.

Piesa „Ne vedem noi” s-a născut la începutul pandemiei, într-o perioadă în care oamenii nu se puteau vedea unii cu alţii, când Smiley, abia întors din America, a decis să se autoizoleze în casa sa împreună cu o parte dintre colegii de la HaHaHa Production.

„Ştiu că publicul ne cere de mult timp o piesă împreună, însă eu nu pot face colaborări decât atunci când simt că e piesa potrivită. Abia după ce am compus şi am înregistrat ‘Ne vedem noi’, am simţit că este o piesă pentru noi doi. Pur şi simplu, mood-ul piesei mi s-a părut potrivit cu stilul şi cu vocea Deliei. Aşa i s-a părut şi ei şi iată-ne lansând piesa”, a povestit Smiley.