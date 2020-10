Smiley şi Delia au lansat, luni dimineaţă, melodia „Ne vedem noi”, o piesă-eveniment, considerată de public şi de cei din industrie ca fiind cea mai aşteptată colaborare din muzica pop românească a ultimilor ani, informează un comunicat Hahaha Production.

„Ştiu că publicul ne cere de mult timp o piesă împreună, însă eu nu pot face colaborări decât atunci când simt că e piesa potrivită. Abia după ce am compus şi am înregistrat ‘Ne vedem noi’, am simţit că este o piesă pentru noi doi. Pur şi simplu, mood-ul piesei mi s-a părut potrivit cu stilul şi cu vocea Deliei. Aşa i s-a părut şi ei şi iată-ne lansând piesa”, povesteşte Smiley.

”Am simţit că îi lipseşte dimensiunea feminină”

Piesa „Ne vedem noi” s-a născut la începutul pandemiei, într-o perioadă în care oamenii nu se puteau vedea unii cu alţii, când Smiley, abia întors din America, a decis să se autoizoleze în casa sa împreună cu o parte dintre colegii de la HaHaHa Production alături de care fusese plecat.

„Eram în mansarda mea, alături de Lucian Nagy şi de Şerban Cazan, fiecare dintre noi era departe de ai lui, de persoanele iubite, şi aşa a apărut ‘Ne vedem noi’.

În perioada aceea făceam multe live-uri pe Facebook şi pe YouTube şi chiar am cântat atunci, la cald, părţi din piesă oamenilor care erau pe recepţie.

Abia după ce am terminat-o, am simţit că îi lipseşte dimensiunea feminină, că este de fapt un dialog muzical între un ‘el’ şi o ‘ea’ şi iată că, după o altă perioadă de lucru, auziţi acum varianta ei finală, cu Delia‘, a mai spus Smiley.

”Mă bucură mult colaborarea cu Smiley”

Delia a spus că o bucură mult colaborarea cu Smiley – ‘mereu creativ, fericit şi zâmbitor’.

„Sunt fericită că în sfârşit lansăm această piesă. Mă bucură mult colaborarea cu Smiley, prietenul pe care parcă îl ştiu de o viaţă. E neschimbat: mereu creativ, fericit şi zâmbitor. Această colaborare a venit de la sine. E o piesă care ne sensibilizează şi sperăm să ajungă cu căldură în sufletele tuturor”, a declarat Delia.

Co-producţie HaHaHa Production, Delia şi Cat Music, cu muzica semnată de Smiley, Lucian Nagy şi Şerban Cazan, cu versurile scrise de Smiley şi producţia muzicală semnată de Lucian Nagy şi Şerban Cazan, piesa „Ne vedem noi” vorbeşte despre revederea după o perioadă de schimbare.

„Expresia ‘Ne vedem noi’ poate avea nenumărate sensuri şi poate fi spusă pe multe tonuri, aşa că lăsam ascultătorii să-şi descifreze mesajul în tonul potrivit lor şi poveştii pe care o trăieşte fiecare”, adaugă Smiley.