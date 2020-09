De câteva zile, circulă în spațiul public înregistrarea realizată de Traian Ogâgău, primarul orașului Sângeorz-Băi, care și-a umilit fiica în timp ce aceasta era dezbrăcată și a pus-o să stea în genunchi și cu mâinile deasupra capului.

Delia Matache nu s-a putut abține și a făcut o serie de mărturisiri șocante pe contul personal de instagram. Aceasta a rememorat copilăria sa și evenimentele prin care trecea la acea vreme, izbucnind în plâns.

„Experiența pe care a avut-o fetița – nu știu ce vârstă are, mi-a trimis cineva articolul respectiv – mi-a adus așa… niște flashbackuri din grădiniță și cred că și din creșă… pentru că am pățit chestii asemănătoare, doar că pe noi, când ne pedepseau, ne lăsau în chiloți… Ok… fără nicio Drama Queen (n.r.: Regină a Dramei), pe vremea aia așa era, văd că așa e și acum. Părinții te băteau, că așa știau de la părinții lor, că trebuie să te bată ca să înveți, să studiezi.

Și la grădiniță, uneori, primeai același tratament. Și, uneori, am reacția asta când văd chestii asemănătoare cu ce am trăit”, a declarat Delia pe o înregistrare urcată pe Instagram Stories.

Mânca coji de mere

Totodată, artista și-a amintit momentele în care educatoarele de la grădinița unde era savurau mere, dându-le la elevi doar cojile.

„Țin minte când educatoarele de la creșă sau de la grădi… de la creșă… curățau niște mere și mâncau merele și ne dădeau cojile. Dar ne dădeau cojile de mere așa, le puneau pe o tavă imensă, de unde să mâncăm coji de mere. Asta se întâmpla în grădinița sau creșa dintre Piața Reșița și Straja în Sector 4, București, acum mulți ani”, a mai spus vedeta.

Delia a mai povestit că de fiecare dată când vede astfel de gesturi violente în spațiul public, pur și simplu nu se poate abține, iar starea i se schimbă imediat.

„Nu știu de ce, dar am senzația că, dacă tot am deschis subiectul despre chestia asta, am să turui. Azi am să turui despre copilăria mea și nu… Eu chiar nu vreau Drama Queen (n.r.: Regină a Dramei), dar, ceva, astăzi, mi-a dat flashback, a fost… și, de fiecare dată când văd chestii agresive, violente… am aceeași stare. Chiar nu e ok”, a mai spus artista.