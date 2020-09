După ce primarul general al Capitalei a descoperit că Nicușor Dan, candidatul pentru Primăria Municipiului București susținut de către Alianța USR-PLUS și PNL, vrea să închidă câteva spitale din București, aceasta a postat pe pagina sa de Facebook un mesaj prin care împarte această informație cu locuitorii orașului.

Mai mult decât atât, actualul primar a ținut să sublinieze faptul că nu se va lăsa și că va lupta până la ultima picătură pentru ca spitalele respective să nu fie închise.

”Lupt până la ultima picătură pentru cele 20 de spitale ale Capitalei! Candidatul, frate cu interlopul Câine, a anunțat că va închide ”câteva”! Cum a făcut PDL în 2010!”, scrie Gabriela Firea.

Provocare din partea primarului Capitalei

Într-o postare pe pagina personală de facebook, primarul Capitalei, Gabriela Firea, îl întreabă public pe contracandidatul ei, Nicușor Dan, ce foloase a primit din partea ”interlopului Marius Mitrache zis Câine” pentru a-l ajuta să nu-i fie demolat restaurantul construit ilegal în ”Parcul Orășelul Copiilor”, din Sectorul 4 al Capitalei.

Totodată, primarul General a mai precizat că legea trebuie respectată și nu se poate negocia în funcție de averea unei persoane. De asemenea, Firea a mai adăugat că nu este speriată de amenințările interlopilor și are încredere că ”justiția își va spune cuvântul”.

”Este de datoria noastra sa aparam parcurile si zonele verzi! Legea nu se negociaza in functie de ce avere are cel care construieste ilegal pe spatiul verde! Interlopii nu ne sperie, chiar daca ne ameninta si au “frati” printre parlamentari. Il intreb public inca o data pe Domnul Nicusor Dan : ce foloase a primit pentru a-l ajuta pe interlopul Mitrache zis Caine sa-si pastreze restaurantul si casa construite ilegal in parc. Nu are nicio scuza!

Justitia isi va spune cuvantul!

Eu ma refer acum la moralitate. Cum este posibil ca un om care si-a facut un titlu de glorie ca apara parcurile, in care este ilegal sa se construiasca, sa fie chiar unul care pune presiune pe autoritati, pentru mentinerea constructiilor ilegale?

Este o sfidare fata de lege, fata de principiile ecologice, fata de cetateni!”, scrie Firea pe Facebook.

