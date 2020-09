Într-o postare pe pagina personală de facebook, primarul Capitalei, Gabriela Firea, îl întreabă public pe contracandidatul ei, Nicușor Dan, ce foloase a primit din partea ”interlopului Marius Mitrache zis Câine” pentru a-l ajuta să nu-i fie demolat restaurantul construit ilegal în ”Parcul Orășelul Copiilor”, din Sectorul 4 al Capitalei.

Totodată, primarul General a mai precizat că legea trebuie respectată și nu se poate negocia în funcție de averea unei persoane. De asemenea, Firea a mai adăugat că nu este speriată de amenințările interlopilor și are încredere că ”justiția își va spune cuvântul”.

”Este de datoria noastra sa aparam parcurile si zonele verzi! Legea nu se negociaza in functie de ce avere are cel care construieste ilegal pe spatiul verde! Interlopii nu ne sperie, chiar daca ne ameninta si au “frati” printre parlamentari. Il intreb public inca o data pe Domnul Nicusor Dan : ce foloase a primit pentru a-l ajuta pe interlopul Mitrache zis Caine sa-si pastreze restaurantul si casa construite ilegal in parc. Nu are nicio scuza!

Justitia isi va spune cuvantul!

Eu ma refer acum la moralitate. Cum este posibil ca un om care si-a facut un titlu de glorie ca apara parcurile, in care este ilegal sa se construiasca, sa fie chiar unul care pune presiune pe autoritati, pentru mentinerea constructiilor ilegale?

Este o sfidare fata de lege, fata de principiile ecologice, fata de cetateni!”, scrie Firea pe facebook.

Vrem adevărul

Totodată, Gabriela Firea a mai adăugat că bucureștenii merită să știe adevărul cu privire la evoluția Capitalei.

”Avem dreptul cu totii sa stim adevarul!

Lucrurile sunt clare. Din inregistrarile aparute in presa se distinge fara echivoc faptul ca, in stare de urgenta si alerta, cand toata lumea era ingrijorata pentru sanatate, viata, pierderea locului de munca, domnul deputat Nicusor Dan se transformase in avocatul unui interlop care ocupa abuziv peste 400 mp din parcul Oraselul Copiilor.

Acest subiect cu siguranta trebuie abordat si in dezbaterile de saptamana viitoare.

#Rusinos #CalaulParcurilor

#FrateCuInterlopii

#MinciunaArePicioareScurte

#UsorIeseAdevarulLaLumina”, mai scrie Gabriela Firea.