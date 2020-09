Nicușor Dan vrea să schimbe din temelii Primăria Capitalei dacă va câștiga bătălia electorală de pe data de 27 septembrie.

Nicușor Dan anunță revoluția în Primăria Capitalei!

Candidat Dreptei, susţinut de PNL şi USR PLUS la Primăria Capitalei, spune că societăţile comerciale ale Municipalităţii distorsionează piaţa şi a declarat că acestea pot fi desfiinţate în decurs de jumătate de an, urmând ca angajaţii să fie mutaţi înapoi la administraţiile din care provin.

„De fapt, companiile acestea sunt anti-piaţă. Companiile inventate de Primărie sunt un monopol, pe nişte lucrări publice pe care le-au luat nişte firme la care s-au angajat nişte activişti de partid şi, bineînţeles, şi nişte oameni care să facă treaba adevărată.

Însă ele distorsionează piaţa şi lucrul acesta trebuie să dispară. Şi, mai general decât atât, achiziţiile anuale ale celor şapte primării din Bucureşti – Primăria Generală şi primăriile de sector – depăşesc o jumătate de miliard de euro. Oriunde în lumea asta, suma asta generează o piaţă.

Din păcate, în România, în Bucureşti, nu avem această piaţă şi aceasta este una dintre promisiuni – că aceste achiziţii publice vor genera o piaţă. După cum, evident că dacă vom face şoseaua de centură, dacă vom face metroul de suprafaţă, dacă vom face reabilitarea liniilor de tramvai – toate acestea sunt mari lucrări publice care aduc bani în piaţa bucureşteană – şi promisiunea mea este, pe modelul creşterii economice pe care au avut-o oraşe din România guvernate de primari de dreapta, promisiunea este de a ajunge la un salariu mediu de 1.400 de euro pe lună”, a precizat Nicuşor Dan.

Prezent la dezbaterea „Putem face Bucureştiul bine?”, organizată de Grupul pentru Dialog Social şi Revista 22, deputatul independent a declarat că formalităţile necesare în vederea desfiinţării companiilor ar urma să dureze aproximativ o jumătate de an. El a adăugat că societăţile ar urma să fie dizolvate prin hotărâre de Consiliu General.

„Cu toate formalităţile juridice – într-o jumătate de an. În sensul că ele vor dispărea, oamenii vor fi mutaţi către administraţiile din care ei provin, pentru că sunt mulţi care au fost luaţi de la administraţii – cum sunt oamenii care stau în parcări – şi au fost puşi 30 de şefi, dar ei fac aceeaşi muncă. Evident că pe oamenii aceştia trebuie să îi recuperăm.

Într-o jumătate de an şi cu nuanţa că nu toate companiile. De exemplu, Termoenergetica este cea care dă căldură. Nu se poate desfiinţa. (…) E vorba de un angajament comun pe care şi l-au luat PNL şi USR PLUS de a dizolva, prin hotărâre de Consiliu, adică de a întoarce hotărârea de Consiliu prin care ele au fost înfiinţate. Şi am spus şase luni, pentru că sunt chestiuni administrative, capital care trebuie transferat”, a precizat Nicuşor Dan, conform Agerpres.

Totodată, a apreciat că atribuţiile Poliţiei Locale ar putea fi transferate instituţiilor cu competenţe similare, dar a subliniat că aceasta este o decizie a Parlamentului. Pe de altă parte, a arătat că în cazul în care va câştiga alegerile, Poliţia Locală va trebui să identifice gropile de gunoi ilegale şi construcţiile ilegale din oraş.

„Asta este o dezbatere pe care trebuie să o avem în societate şi o dezbatere care ţine de Parlament. Eu sunt pentru ca Poliţia Locală să fie desfiinţată la acest moment al evoluţiei societăţii româneşti. Ea are mai multe atribuţii, după cum ştiţi: ordine publică, disciplină în construcţii, protecţia mediului, evidenţa populaţiei, atribuţii pe rutier. Fiecare dintre ele are o instituţie de stat cu care se corespunde şi către care poate să fie transferată.

Însă eu, ca primar al Bucureştiului, trebuie să funcţionez după legea care există şi legea care există înseamnă că va exista o Poliţie Locală care va avea aceste atribuţii, de care fiţi siguri că mă voi ocupa. Este chiar un instrument, adică în ceea ce priveşte protecţia mediului, să te duci să identifici gropi de gunoi ilegale sau construcţii ilegale – toate astea vor funcţiona, sigur”, a spus el.