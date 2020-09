Într-o postare pe pagina de facebook, Gabriela Firea se întreabă dacă cei care se bat pentru funcția de Primar General al Capitalei vor fi în stare să susțină programul inițiat de ea.

Totodată, Firea subliniază faptul că acest program a fost un adevărat succes pentru cuplurile infertile, iar sumele cheltuite au fost colosale.

„Eu intreb serios: daca vor ajunge intr-o pozitie de decizie – primar, viceprimar sau consilier general – vor sustine programul initiat de mine, prin care li se deconteaza cuplurilor infertile tratamentul FIV in valoare de 3.000 de euro? Program cu sprijinul caruia s-au nascut, in doi ani, aproape 500 de copii in Bucuresti si sunt in evolutie peste 100 de sarcini?”, se întreabă Firea pe facebook.

Spuneau că e o pomană

Întrebările primarului General survin după ce tot mai mulți candidați susțin că acest program este doar ”o pomană” și se dorește desființarea acestuia. În același timp, Firea a mai precizat că bucureștenii trebuie să știe planurile candidaților pentru viitor, pentru a face alegerea corectă.

”Intreb, pentru ca unii dintre ei au afirmat ca acest program reprezinta o pomana si ca vor face totul sa-l desfiinteze!

Cred ca bucurestenii trebuie sa afle cum gandesc cu adevarat toti candidatii la alegerile locale si ce planuri concrete au”, mai scrie Firea pe Facebook.

Alegerile locale vor avea loc pe data de 27 septembrie 2020, iar în cursa pentru Primăria Capitalei sunt înscriși nouă candidați.

Lista completă a candidaților înscriși la alegerile locale 2020, pentru funcția de primar general al Capitalei:

Nicușor Dan – susținut de PNL și USR PLUS

Gabriela Firea – susținută de PSD

Traian Băsescu – susținut de PMP

Călin Popescu Tăriceanu – susținut de ALDE

Ioan Sîrbu – susținut de Pro România

Ilan Laufer – susținut de Forța Identității Naționale și Platforma Social Liberală

Viorel Cataramă – susținut de alianța Mișcarea Patrioților Români

Alexandru Coita – susținut de Partidul Republican

Florin Călinescu – susținut de Partidul Verde

