Drama neștiută a lui Florin Călinescu. Actorul a avut o copilărie marcată de lipsuri și tristețe, fără jucării și fără torturi aniversare. Cu toate acestea, destinul său a luat o turnură favorabilă mai târziu, când a cunoscut succesul.

Părinții lui s-au despărțit înainte ca el să ajungă la grădiniță, iar custodia i-a revenit tatălui. Acesta îl lăsa în grija gazdei în casa căreia locuiau – o bucătăreasă de origine maghiară – care se ocupa de el și îi cumpăra haine atunci când primea bani de la tatăl său.

Așa a învățat Florin Călinescu să citească, descoperind câteva cărți rămase de la soțul lui Vicky, gazda în grija căreia se afla. Având mult timp liber, a început să-l umple prin lectură. Pe mama sa biologică a cunoscut-o abia la 18 ani, după ce a căutat-o singur, însă întâlnirea nu a dus la o apropiere între ei, relația rămânând rece.

Actorul a crescut departe de mama sa, care l-a părăsit când avea în jur de patru sau cinci ani. Aceasta a plecat fără să privească înapoi. Tatăl său, fiind cadru militar, era adesea plecat de acasă, ceea ce a făcut ca Florin să petreacă mare parte din copilărie fără sprijinul direct al părinților.

„Ai mei s-au despărțit în copilăria mea fragedă, până în grădiniță cred, și a fost o copilărie pe cont propriu, adică tata era militar și pleca pe vremea aia, după aia s-a retras la birou, s-a făcut contabil, maică-mea a plecat când aveam 4-5 ani, am cunoscut-o când eu am căutat-o, la 18 ani, să văd care e treaba și am crescut cu prima gazdă a tatălui meu, în Timișoara, o bucătăreasă unguroaică, care se ducea la liceul ăla, făcea mâncare și stăteam în casă și mă uitam pe geam sau ieșeam pe stradă, diverse chestii, dar făceam un lucru.

Am învățat să citesc, pentru că avea doamna Vicky niște cărți de la răposat și am început să buchisesc niște tâmpenii, la vremea aia, dar nu aveam altele”, a povestit Călinescu în podcastul lui Bursucu.