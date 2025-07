Cursul de schimb reprezintă o variabilă esențială, atât pentru dinamica sectorului economic real (dimensiunea macro), cât și pentru dinamica sectorului financiar (de aici dimensiunea ei financiară), afirmă Leonardo Badea. De multe ori, sensul cu care populația percepe această variabilă macro-financiară diferă semnificativ de sensul atribuit în limbajul economiștilor. Populația se referă aproape explicit la cursul nominal de schimb, ce reprezintă prețul relativ a două valute din diferite țări.

Un concept important pentru macroeconomiști este cursul real de schimb, ce arată prețul relativ al bunurilor din două țări. Mai exact, cursul real de schimb ne arată rata la care putem tranzacționa bunuri dintr-o anumită țară pentru bunuri din altă țară. Rata de schimb a bunurilor dintr-o anumită țară cu bunuri din altă țară bineînțeles că este influențată de cursul nominal de schimb. Astfel, relația dintre cursul nominal de schimb și cursul real este dată de următoarea expresie:

Așadar, potrivit lui Leonardo Badea, putem spune că între cele două momente de timp am asistat la o apreciere în termeni reali, concomitent cu o scădere a cursului real de schimb.

Totodată, în diferite articole sau cărți de specialitate putem întâlni convenția în care cursul nominal de schimb este exprimat ca unități de monedă străină pe o unitate de monedă locală.

În cazul țării noastre, pentru cazul unui curs de schimb de 5 lei pe un euro, această nouă convenție implică faptul că trebuie plătiți 0,2 euro pe un leu. În acest caz, expresia pentru cursul de schimb va fi:

„Față de exemplul anterior, în cazul de față, spunem că o creștere a cursului de schimb determină o apreciere în termeni reali, ceea ce înseamnă o pierdere de competitivitate. În multe lucrări de specialitate, această expresie este mai des întâlnită.

În septembrie 1986, editorul celebrei reviste The Economist, Pam Woodall, a venit cu ideea de a compara puterea de cumpărare din diferite economii pe baza prețurilor relative ale produsului Big Mac de la McDonald’s. Ideea economistului a fost de a evalua puterea de cumpărare din diferite țări ale lumii. Mai exact, abordarea lui Pam Woodall urmărește aplicarea conceptului de paritate a puterii de cumpărare, conform căruia, pe termen lung, coșuri de consum identice din diferite țări ar trebui să aibă prețuri similare. Dat fiind că McDonald’s operează în multe țări ale lumii, iar caracteristicile produsului Big Mac sunt identice sau cu o similaritate foarte ridicată, atunci indicele Big Mac furnizează informații cu privire la paritatea puterii de cumpărare în lume. De atunci, revista The Economist publică în fiecare an indicele Big Mac.

Chiar dacă scopul inițial a fost altul, în cele din urmă indicele Big Mac funcționează ca un proxy pentru cursul real de schimb. De exemplu, dacă ne uităm la cele mai recente date cu privire la indicele Big Mac, observăm că prețul unui produs Big Mac în Statele Unite ale Americii este 5,69 de dolari americani, în timp ce prețul aceluiași produs în China este 3,53 dolari americani. Din raportul celor două prețuri ar rezulta faptul că yuanul este subevaluat cu aproximativ 38 % în raport cu dolarul american.

Bineînțeles că informația cuprinsă în indicele Big Mac este una limitată, iar aprecierile cu privire la cursul real de schimb pot fi viciate. Pentru a determina o estimare mai verosimilă cu privire la cursul real de schimb trebuie să considerăm coșuri complexe de bunuri și servicii. Un concept robust de măsurare în acest sens este cursul real efectiv de schimb (Real Effective Exchange Rate, REER), ce reprezintă o medie ponderată a cursului de schimb al unei monede în raport cu un coș de valute ale partenerilor comerciali, ajustată cu diferențele de inflație dintre țări. În calculul REER, folosim conceptul de curs nominal de schimb efectiv (Nominal Effective Exchange Rate, NEER)”.