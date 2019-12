În videoclipul pentru care a filmat 30 de ore, în 4 locații din Chișinău cu macara, scripeți și acvariu cu 2 tone de apă, Jean Gavril este „Ultimul val” pentru Feli.

Jean Gavril, unul dintre cei mai nonconformisti artisti din Romania, si Feli lanseaza videoclipul piesei „Ultimul val” care este deja un hit la radio si in online. Peste 30 de ore de filmare, fara pauze si fara somn, 4 locatii diferite in Chisinau, o echipa de productie formata din peste 20 de oameni, o Feli ridicata cu scripetii la cativa metri inaltime, un decor de film cu lift, construit pentru videoclip intr-o hala, un acvariu imens creat special pentru filmare in care au incaput 2 tone de apa sunt cateva dintre detaliile celui mai complex si complet videoclip filmat vreodata de artistul Jean Gavril.

„Toti cei care l-au vazut, mi-au spus ca seamana mai degraba a film decat a videoclip muzical. Ii multumesc regizorului Roman Burlaca pentru felul in care a transpus in imagini o piesa dramatica despre plecarea intr-o alta lume pe care am scris-o la cateva zile dupa ce un prieten foarte bun si-a pierdut tatal, fost comandant de vas” , povesteste artistul si compozitorul Jean Gavril.

Cu un scenariu scris de regizorul Roman Burlaca in care Jean Gavril este personaj negativ, el insusi „ultimul val” personificat, iar Feli este victima lui, videoclipul piesei „Ultimul val” are, de la atmosfera, lumina, efecte, incadraturi, joc si mesaj, o mare incarcatura dramatica.

„Este pentru prima data cand am lucrat cu Roman Burlaca. Am ramas fascinata de cat de ordonat lucreaza, ce simt al umorului, dar si cum in acelasi timp este prezent in arta lui. Acest scenariu mi-a facut piele de gaina de cand mi-a povestit Jean in mare ce vom filma, apoi ajunsi la Chisinau unde s-a filmat toata povestea, am intalnit decoruri si locatii care m-au transpus direct in rol. Sunt fascinata! Consider ca acest videoclip este unul din cele mai frumoase de pana acum. Iubesc atunci cand regizorii scot vizual greutatea si/sau sentimentele puse intr-o melodie. Bravo, Roman si echipa, pentru ca ati trecut de oboseala celor 30 de ore treji pentru a da viata povestii Ultimul val si vizual”, a declarat Feli dupa experienta traita cu piesa „Ultimul val” pe care o considera o capodopera muzicala.

Co-productie Roton si HaHaHa Production, „Ultimul val” are muzica si versurile scrise de Jean Gavrila, Felicia Donose si Andrei Tiberiu Maria si productia muzicala realizata de Șerban Cazan si Lucian Nagy.

