O piesă inspirată de povestea lui de dragoste cu Bianca

Jean Gavril, rock-starul generatiei tinere din industria muzicala romaneasca, arunca in eter, in prag de Dragobete, „Nevinovat”, o piesa despre pacate si impacari, inspirata din povestea lui de dragoste cu scantei cu Bianca, cea care in toamna anului trecut i-a devenit sotie si care apare in videoclipul piesei cu un dans pasional.

„In povestea noastra nimic nu a fost usor, am stat separati timp de 4 ani de zile, ea in Anglia, la studii, eu, in Romania, cu Arhitectura si muzica si ne vedeam 3 zile odata la 3 luni si trebuia sa facem ceea ce oamenii normali fac in 3 luni cu bune, cu rele, cu certuri si impacari, cu orgolii si gelozii, cu acel du-te vino tipic in relatiile pasionale, totul in acele 3 zile. Fiind doua persoanlitati puternice, iesea cu explozibil la fiecare cearta si ne-am dat seama ca mai bine pleaca unul dintre noi putin, ca sa se calmeze apele si ca sa revenim la „binele” nostru intens si pasional.”, povesteste rockerul Jean Gavril despre inspiratia piesei „Nevinovat”.

Bianca este dansatoare de dans sportiv

Bianca Gavrila, sotia artistului, este dansatoare de dans sportiv latino si cea mai in masura sa il acompanieze coregrafic pe Jean Gavril in videoclipul „Nevinovat”.

„Am invitat-o pe Bianca sa danseze in clip, deoarece ea a luat parte la aceeasi poveste cu scantei care ne-a maturizat pe amandoi si ne-a adus aici unde suntem acum impreuna. Fiind dansatoare profesionista, Bianca stie foarte bine sa transmita starea intensa a piesei prin senzualitatea corpului si ma bucur ca a acceptat sa danseze in videoclip. Nu era altcineva mai potrivit pentru asta, mai ales ca toate greutatile pe care le-am dus in trecut ne-au facut sa fim mult mai puternici si sa consolidam un cuplu foarte puternic, alimentat de pasiune si dragoste.”, spune Jean Gavril despre perechea sa alaturi de care formeaza un adevarat #rockstarcouple.

Co-productie HaHaHa Production si Roton Music, cu muzica scrisa de Vlad Popescu, Jean Gavril, Vasile Mihai Cosmin (Angus), Vlad Ciresan, Lucian Nagy si Serban Cazan si versurile facute de Jean impreuna cu Vlad Popescu, Vlad Ciresan si Alexandra Crisan, piesa „Nevinovat” este despre despartire si impacare, despre cearta si pasiune, despre cum oamenii prefera uneori sa sufere decat sa aleaga calea cea drepta si se pierd astfel in minciuni si ego-uri: „Nevinovat este despre o poveste de dragoste deloc roz si plina de „ups and downs””, adauga rebelul artist Jean Gavril care i-a daruit Biancai acum cativa ani, direct de pe peretii unui bar de rockeri, geaca de motor cu mesajul imprimat pe spate „Te ROCK frumos” pe care ea o poarta in videoclip.

