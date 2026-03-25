Buna Vestire, sărbătorită anual pe 25 martie, marchează unul dintre cele mai importante momente biblice: anunțarea nașterii lui Iisus Hristos. Conform tradiției, în această zi, oamenii trebuie să evite certurile, pentru a nu atrage necazuri pe tot parcursul anului.

Sărbătoarea, cunoscută și sub denumirea de Blagoveștenie sau, în unele regiuni, Ziua Cucului, are o semnificație religioasă profundă și este însoțită de numeroase tradiții, obiceiuri și superstiții transmise din străbuni.

Buna Vestire marchează momentul în care Arhanghelul Gavriil i-a vestit Fecioarei Maria că va naște pe Fiul lui Dumnezeu, moment considerat începutul planului divin de mântuire a oamenilor. Sărbătoarea este celebrată în fiecare an pe 25 martie, indiferent de ziua săptămânii, și în 2026 pică într-o zi de miercuri.

Este una dintre puținele sărbători cu dată fixă și prima confirmată în documente dintre sărbătorile dedicate Maicii Domnului. În trecut, data sărbătorii varia, fiind celebrată în jurul Bobotezei sau chiar pe 18 decembrie în unele Biserici din Apus, precum cele din Spania, Galia sau Milano.

Buna Vestire este inclusă în perioada Postului Mare, însă Biserica acordă dezlegare la pește, iar tradiția spune că cine mănâncă pește de Buna Vestire va fi sprinten și sănătos tot anul. Sărbătoarea este privită ca un moment de reflecție, dar și de bucurie, simbolizând acceptarea voinței divine, speranța și începutul drumului care va conduce la Învierea lui Hristos.

În Muntenia, Buna Vestire este considerată ziua în care cucul cântă pentru prima dată. Este recomandat ca oamenii să fie veseli și să aibă bani în buzunar, deoarece acest gest atrage noroc și prosperitate pe tot parcursul anului.

Dormitul prea mult în această zi se consideră de rău augur, pentru că poate aduce somnolență și lipsă de spor tot anul. De asemenea, se aprind focuri în curți pentru a alunga spiritele rele și se pune pâine și sare pe prag pentru îngeri, care protejează locuința.

În Moldova, sărbătoarea este numită Ziua Cucului și este legată de noroc, sănătate și recolte. Oamenii numără de câte ori cântă cucul – numărul indică câți ani mai au până la căsătorie (pentru fete).

În cazul în care cucul cântă din spate, este considerat semn rău, iar dacă cântă din dreapta, aduce noroc. În această regiune, se afumă casele cu tămâie pentru a alunga relele și se recomandă să nu te cerți, pentru a evita necazurile pe tot parcursul anului.

În Transilvania, accentul cade pe protecția casei și a animalelor. Se afumă grajdurile și animalele pentru a fi ferite de boli, se pun unelte de fier la ușă pentru a alunga spiritele rele.

De Buna Vestire se pregătesc o oală cu jar, tămâie și clopoței; cel care se trezește primul pune tămâia peste jar și înconjoară casa de trei ori în timp ce face zgomot cu clopoțelul, pentru a alunga spiritele și bolile.

Ce nu trebuie să faci astăzi este să dai ceva cu împrumut, deoarece acest gest ar aduce ghinion.

Se consideră că dacă plouă de Buna Vestire, anul va fi bun pentru recoltă, iar dacă este frig, primăvara va întârzia.

În Banat, ziua este asociată cu muncă și belșug. Este interzis să se lucreze în gospodărie, iar cine lucrează va avea ghinion. Se consumă pește pentru sănătate și spor, iar în această zi se întorc rândunelele. Dacă auzi primul cuc, este obiceiul să arunci bani spre cer pentru a atrage noroc.

În Maramureș, sărbătoarea are rol de protecție împotriva răului. Se fac focuri în curți și livezi, iar pomii sunt ocoliți cu foc pentru a avea rod bogat. Nu se recomandă să te speli pe cap, pentru că se spune că părul se va albi repede.

De asemenea, nu este bine să te cerți sau să folosești cuvinte urâte. Gospodarii din Maramureș adună lucrurile de prisos și le dau foc în cadrul ritualului „Noaptea focurilor”, care durează până după miezul nopții sau până în zori.

În Bucovina și multe zone din Muntenia, femeile se trezesc devreme și pun în fața ușii pâine, sare și apă, iar la prânz acestea sunt date de pomană unui om nevoiaș, pentru a aduce spor și sănătate.

Cucul este considerat vestitorul primăverii și o pasăre magică în tradiția populară. Se spune că el indică câți ani mai ai de trăit sau câți ani mai ai până la căsătorie. Dacă cucul nu cântă până la Buna Vestire, vara va fi secetoasă.

Primul cântec al cucului trebuie să fie auzit cu stomacul plin, altfel este considerat semn rău. Fetele și flăcăii foloseau cântecul cucului pentru a ghici timpul până la căsătorie: dacă cucul cânta după rostirea unei formule ritualice, echivala cu un an de așteptare, iar tăcerea lui semnala o căsătorie grabnică.

Există reguli respectate în întreaga țară pentru a asigura noroc și belșug: nu se ceartă, nu se muncește, nu se spală rufe, nu se coase, nu se împrumută bani și nu se aruncă gunoiul din casă.

Este bine să mănânci pește pentru sănătate, să ai bani în buzunar, să aprinzi o lumânare, să te rogi pentru familie, să dai de pomană și să fii vesel și împăcat cu toată lumea. Se spune că așa cum este ziua de Buna Vestire, așa va fi întregul an, iar vremea din această zi arată cum va fi vremea în ziua de Paște.

Alte superstiții includ interdicția de a căuta păsările de ouă sau a pune ouă sub cloșcă, deoarece puii vor ieși schimonosiți sau se vor îmbolnăvi. De asemenea, se consideră că trebuie să mănânci bine și să nu ieși din casă flămând, pentru a avea spor și sănătate.

Așadar, Buna Vestire nu este doar o sărbătoare religioasă, ci și una plină de tradiții și superstiții vechi de sute de ani. Ea simbolizează începutul, speranța, acceptarea voinței divine și credința în planul lui Dumnezeu.

Este o zi în care oamenii trebuie să fie veseli, să mănânce pește, să nu se certe și să aibă bani în buzunar, pentru ca anul să fie bun, sănătos și prosper. Tradițiile și obiceiurile variază de la o regiune la alta, dar toate urmăresc protecția casei, a animalelor, sporul în gospodărie, sănătatea și norocul celor dragi.