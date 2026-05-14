Intesa Sanpaolo, unul dintre cele mai mari grupuri financiare din Europa, a raportat un profit net de 2,8 miliarde de euro în primele trei luni din 2026, rezultat care reprezintă cel mai bun trimestru din istoria băncii. Comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut, profitul a crescut cu 6%.

Grupul a înregistrat și venituri operaționale record, de 7,2 miliarde de euro, susținute de creșterea veniturilor din dobânzi, comisioane, asigurări și trading. Conducerea băncii estimează că profitul net pentru întregul an 2026 va ajunge la aproximativ 10 miliarde de euro.

Potrivit reprezentanților grupului, rezultatele confirmă reziliența modelului de business și capacitatea băncii de a menține ritmul de creștere inclusiv într-un climat economic și geopolitic complicat.

Principalii indicatori financiari ai Intesa Sanpaolo în T1 2026

Indicator Valoare T1 2026 Evoluție Profit net 2,8 miliarde euro +6% față de T1 2025 Venituri operaționale 7,2 miliarde euro +5,3% Venituri nete din dobânzi 3,6 miliarde euro Creștere ușoară Venituri din comisioane 2,5 miliarde euro Nivel record Venituri din asigurări 476 milioane euro +3% Profituri din active financiare 505 milioane euro Creștere importantă Marjă operațională 4,6 miliarde euro Nivel ridicat ROE 21% Printre cele mai mari din sector ROTE 25% Profitabilitate ridicată Raport cost/venit 35,9% Cel mai mic din istorie

Unul dintre principalele motoare de creștere pentru Intesa Sanpaolo a fost segmentul de comisioane și servicii financiare. Veniturile din comisioane au ajuns la 2,5 miliarde de euro, reprezentând cel mai bun prim trimestru din istoria grupului.

În paralel, veniturile generate de activitățile de asigurări au crescut cu 3% și au ajuns la 476 milioane de euro, în timp ce profiturile provenite din active financiare au depășit 500 de milioane de euro.

Banca susține că structura echilibrată a veniturilor contribuie la stabilitatea grupului și reduce dependența exclusivă de veniturile din dobânzi, într-un context în care ratele dobânzilor încep să scadă pe anumite piețe europene.

Grupul bancar a anunțat că raportul cost/venit a coborât la 35,9%, cel mai redus nivel înregistrat vreodată de bancă și unul dintre cele mai bune rezultate din sistemul bancar european.

Costurile operaționale au scăzut cu 0,7%, până la 2,6 miliarde de euro, pe fondul unei politici stricte de eficientizare și al investițiilor continue în digitalizare.

Potrivit comunicatului, din 2022 până în prezent, Intesa Sanpaolo a investit aproximativ 5,7 miliarde de euro în transformarea tehnologică și modernizarea infrastructurii digitale.

Investițiile au vizat automatizarea proceselor, dezvoltarea serviciilor digitale și modernizarea platformelor utilizate de clienți și angajați.

Intesa Sanpaolo a raportat o rată netă a creditelor neperformante (NPL) de doar 0,8%, una dintre cele mai scăzute din sectorul bancar european.

În același timp, gradul de acoperire a creditelor neperformante a urcat la 49,5%, iar costul riscului anualizat a scăzut la 16 puncte de bază. Grupul își continuă astfel strategia bazată pe modelul „Zero-NPL”, axat pe reducerea riscurilor și menținerea unui portofoliu sănătos de credite.

Poziția de capital rămâne una solidă, cu un raport CET1 de peste 13%, peste nivelurile minime cerute de autoritățile europene de reglementare.

Grupul italian estimează distribuții totale de aproximativ 9,4 miliarde de euro către acționari în cursul anului 2026. Acestea includ dividendul final din luna mai, un program de răscumpărare de acțiuni programat pentru iulie și un dividend interimar estimat pentru luna noiembrie.

Doar în primul trimestru al anului, aproximativ 2,1 miliarde de euro au fost deja alocate pentru dividende în numerar. Randamentul dividendului este estimat la 7,5%, iar rata de distribuire ajunge la 95% din profitul net.

Intesa Sanpaolo Bank România este subsidiara locală a grupului italian și operează o rețea de 59 de sucursale la nivel național. Banca oferă servicii pentru persoane fizice, IMM-uri și companii, fiind parte a Diviziei Bănci Internaționale a Grupului Intesa Sanpaolo.

În 2025, Intesa Sanpaolo Bank România a finalizat fuziunea cu First Bank, mișcare care a consolidat poziția grupului pe piața bancară locală și i-a extins baza de clienți.

La nivel internațional, Grupul Intesa Sanpaolo administrează un portofoliu de credite de 425 de miliarde de euro și active financiare ale clienților de peste 1,5 trilioane de euro.

Reprezentanții băncii susțin că rezultatele din primul trimestru oferă un start solid pentru implementarea noului Plan de Afaceri 2026–2029, care pune accent pe dezvoltarea segmentului Wealth Management, creșterea veniturilor din comisioane, investițiile în tehnologie și menținerea unui profil redus de risc.