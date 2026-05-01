Pensia de văduvă a devenit subiectul unui avertisment financiar important în Germania, unde, începând din iulie 2026, un număr semnificativ de beneficiari riscă să își piardă integral această prestație. Cauza nu este o reformă nouă, anunțată recent, ci aplicarea mai strictă a unor reguli deja existente, legate de veniturile proprii ale beneficiarilor. În esență, dacă aceste venituri depășesc un anumit prag neimpozabil, pensia de urmaș poate fi redusă sau chiar suspendată complet.

Potrivit raportului Guvernului de la Berlin privind asigurările de pensii, aproximativ 570.000 de persoane – văduve și văduvi – au deja pensiile de urmaș suspendate integral din cauza depășirii acestui prag de venit. Dintre aceștia, o majoritate semnificativă, respectiv 433.721, sunt bărbați. Aceștia reprezintă 37,2% din totalul văduvilor beneficiari, în timp ce în cazul femeilor proporția este mult mai mică, de aproximativ 3,5%. Diferența este explicată în principal prin nivelul mai ridicat al veniturilor medii în rândul bărbaților, sistemul de calcul neținând cont de astfel de diferențe sociale.

La sfârșitul anului 2024, în total, aproximativ 5,15 milioane de persoane beneficiau de pensii de urmaș în Germania, dintre care 4,39 milioane erau văduve și 753.000 văduvi. Dintre aceștia, 1,47 milioane de văduve și 601.000 de văduvi înregistrau deja reduceri ale prestației, deoarece veniturile proprii sau alte forme de venit de înlocuire depășeau pragul neimpozabil stabilit.

Situația se va înăspri începând din iulie 2026, când noi ajustări ale deducerilor fiscale vor influența modul de calcul al acestor prestații. În unele cazuri, modificările ar putea duce la suspendarea unor reduceri sau chiar la reluarea plății pensiilor de urmaș pentru anumite persoane. Pentru mulți beneficiari, această perioadă devine una de incertitudine, în care veniturile proprii vor cântări decisiv asupra dreptului la pensia de văduvă.

Pentru a stabili cine depășește indemnizația scutită de impozit și, prin urmare, cine intră sub incidența reducerilor, furnizorul de asigurări de pensii din Germania folosește un mecanism de calcul standard. Mai întâi se pornește de la venitul brut, din care se scade o indemnizație forfetară, rezultând venitul net relevant. Din suma care depășește această indemnizație, asigurarea reține 40% și îi scade din pensia de văduv sau văduvă. Valoarea indemnizației forfetare diferă în funcție de tipul de venit: pentru salarii se aplică o reducere de 40%, pentru pensiile de limită de vârstă 14%, iar pentru veniturile din chirii 25%.

La finalul anului 2024, situația arăta deja o amploare semnificativă a acestor reduceri. Pentru 137.529 de femei, pensia de văduvă fusese suspendată complet, ceea ce reprezenta aproximativ 3,5% din totalul pensiilor de urmaș. În cazul bărbaților, numărul suspendărilor era mult mai mare, ajungând la 433.721 de cazuri, adică 37,2% din totalul beneficiarilor. Diferența reflectă nivelurile mai ridicate ale veniturilor în rândul bărbaților. Într-un scenariu teoretic, fără aceste reduceri, femeile ar fi primit în medie 407 euro, iar bărbații 319 euro lunar, însă aceste sume sunt anulate atunci când veniturile proprii depășesc pragurile stabilite.

Din iulie 2026, aceste valori devin relevante în mod direct pentru pragurile de venit la care pensia de urmaș este complet eliminată. Astfel, pentru bărbații a căror pensie medie de văduvă este de aproximativ 319 euro, pierderea completă a prestației intervine în jurul unui venit lunar de 1.900 de euro. Cu alte cuvinte, dacă venitul propriu depășește acest nivel, pensia de văduvă poate fi redusă la zero. În cazul femeilor, unde suma medie a pierderii este de 407 euro, eliminarea completă a pensiei apare la venituri de aproximativ 2.100 de euro, ceea ce înseamnă că o pensie de urmaș de circa 400 de euro poate fi, de asemenea, anulată integral.

Dreptul la pensie nu dispare definitiv

Chiar dacă pensia este suspendată, dreptul la ea nu dispare definitiv. Acesta rămâne valabil, însă este doar întrerupt în perioada în care veniturile depășesc pragurile stabilite. Dacă situația financiară se modifică ulterior și veniturile scad, plata pensiei de urmaș poate fi reluată. În anumite cazuri, este posibilă chiar și recuperarea sumelor pentru perioadele anterioare, dacă se îndeplinesc condițiile legale și se acționează la timp.

În special, dacă venitul brut lunar scade cu mai mult de 10%, persoanele afectate pot solicita o recalculare a pensiei. Aceasta se face printr-o cerere de revizuire în temeiul articolului 44 din Codul Social German (SGB X), ceea ce poate duce la reluarea plăților și, în anumite situații, la plăți retroactive pentru o perioadă de până la patru ani. Astfel de situații apar frecvent în cazul reducerii programului de lucru sau al tranziției către pensionare, când veniturile scad semnificativ.

Spre deosebire de alte prestații sociale, venitul utilizat pentru calculul pensiei de văduvă nu este actualizat automat în mod periodic. Din acest motiv, responsabilitatea revine beneficiarilor, care trebuie să depună singuri cereri de recalculare atunci când situația lor financiară se modifică. De exemplu, o reducere temporară a programului de lucru sau schimbarea locului de muncă, cu un salariu mai mic, poate deschide dreptul la reluarea totală sau parțială a pensiei de urmaș.

În mod similar, și momentul pensionării poate genera drepturi noi, dacă veniturile scad sub pragurile relevante. În astfel de cazuri, este important ca persoanele afectate să informeze rapid asigurarea de pensii, deoarece dreptul la pensie de văduvă poate fi restabilit pe baza noilor condiții de venit. În multe situații, aplicarea noilor reguli de calcul face probabilă reluarea plăților, dacă sunt îndeplinite condițiile legale.