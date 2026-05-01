Proiectul de lege aprobat de Executiv stabilește că beneficiarii pensiilor de serviciu sau ai pensiilor militare de stat care activează în instituțiile publice nu vor mai putea cumula integral cele două venituri din bani publici.

Aceștia vor avea posibilitatea să își continue activitatea, însă doar în condițiile în care optează pentru reducerea cu 85% a pensiei pe întreaga perioadă în care lucrează în sectorul public.

Guvernul arată că scopul acestei măsuri este evitarea cumulului integral a două venituri provenite din fonduri publice. În același timp, regula nu afectează pensionarii care desfășoară activitate în sectorul privat, unde cumulul rămâne neschimbat.

Actul normativ aduce modificări și pentru funcționarii publici care depășesc vârsta standard de pensionare. Reglementările sunt armonizate cu prevederile Legii nr. 360/2023 privind sistemul public de pensii.

Astfel, funcționarii publici vor putea solicita continuarea activității cu cel puțin 30 de zile înainte de îndeplinirea condițiilor de pensionare. Prelungirea va putea fi făcută anual, până la vârsta de 70 de ani, dar doar cu aprobarea conducătorului instituției.

Ministerul Muncii susține că această schimbare urmărește clarificarea procedurilor și adaptarea lor la noul cadru legislativ privind pensiile.

Proiectul de lege modifică și regimul juridic al suspendării raporturilor de serviciu și introduce limitări temporare pentru mecanismele de mobilitate, precum detașarea și transferul.

În contextul restricțiilor fiscal-bugetare, documentul prevede reguli tranzitorii pentru încetarea detașărilor deja existente, finalizarea procedurilor aflate în curs și posibilitatea unor transferuri strict în interesul serviciului. Scopul este evitarea blocării posturilor vacante și o administrare mai riguroasă a resurselor umane.

Totodată, perioadele de suspendare vor fi recunoscute ca vechime în grad profesional, pentru eliminarea tratamentelor diferite între funcționarii aflați în situații similare.

Pentru suspendările generate de activități desfășurate în cadrul organismelor Uniunii Europene sau internaționale, se introduce o limită maximă de 6 ani, pentru a preveni blocarea pe termen lung a unor funcții publice.

Noua lege introduce și un mecanism meritocratic în cazul reorganizărilor instituționale care pot duce la eliberări din funcție.

Instituțiile vor avea obligația să pună la dispoziția funcționarilor aflați în preaviz posturile publice vacante compatibile. Dacă mai mulți funcționari îndeplinesc condițiile pentru aceeași funcție, va putea fi organizat un examen de selecție pentru a asigura tratament egal.

De asemenea, perioada de preaviz va fi suspendată pe durata desfășurării acestui examen.

Ministrul interimar al Muncii, Dragoș Pîslaru, a transmis că reforma instituțiilor publice nu mai poate fi amânată și că o administrație modernă înseamnă proceduri clare, procese simple și responsabilitate reală din partea celor care lucrează în serviciul statului. El a mai arătat că reforma trebuie să fie un proces continuu, bazat pe îmbunătățirea constantă a sistemului și pe corectarea problemelor existente, astfel încât cetățenii să poată avea încredere în instituțiile publice.

„Reforma instituțiilor publice nu mai este un subiect pe care îl putem amâna. O administrație modernă înseamnă proceduri clare, procese simple și responsabilitate reală din partea celor care lucrează în serviciul statului. Doar așa putem construi instituții care răspund cu adevărat nevoilor oamenilor. Dar reforma nu este un moment izolat, ci un angajament continuu. Înseamnă să îmbunătățim constant ceea ce funcționează și să corectăm ceea ce nu funcționează. Și mai cred că o administrație eficientă trebuie să fie una în care cetățenii pot avea încredere”, a declarat Dragoș Pîslaru.

Proiectul de lege aprobat de Guvern urmează să fie trimis Parlamentului pentru dezbatere în regim de urgență.