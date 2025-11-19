Reprezentanți de rang înalt din Lituania, împreună cu oficiali ai armatei și ai industriei de apărare, au organizat recent o întâlnire discretă la Vilnius. Scopul acestei întâlniri a fost evaluarea riscurilor militare generate de Rusia și analizarea capacităților statelor din flancul estic al NATO.

Experții prezenți la summit au subliniat că Vladimir Putin ar putea obține avantaje într-un eventual conflict cu țările NATO situate în estul Europei. Publicația oe24 notează că situația geostrategică impune statelor aliate să identifice vulnerabilități și să dezvolte strategii eficiente de apărare.

Această evaluare a fost determinată de creșterea tensiunilor la granițele Uniunii Europene și de necesitatea ca statele membre să aibă o imagine clară asupra propriilor capacități militare și logistice.

Participanții la summit au evidențiat că timpul va juca un rol esențial în orice confruntare militară. În cazul unui atac, România ar trebui să fie pregătită să reziste singură timp de 45 de zile, înainte ca ajutorul internațional să poată ajunge.

Specialiștii au atras atenția că Europa se bazează pe sisteme de armament complexe și costisitoare, care nu sunt întotdeauna adaptate pentru un răspuns rapid. De asemenea, dependența excesivă de sprijinul militar al Statelor Unite poate reprezenta un risc, în funcție de evoluțiile politice internaționale.

Mobilizarea rapidă a trupelor și a echipamentelor grele este, de asemenea, limitată de infrastructura existentă. Podurile fragile, tunelurile înguste și diferențele de ecartament feroviar fac dificilă deplasarea eficientă a unităților blindate și a vehiculelor militare.

Planurile neoficiale ale NATO prevăd mobilizarea a aproximativ 200.000 de soldați și a unui număr mare de vehicule blindate din Statele Unite, Canada și Marea Britanie către estul Europei. Totuși, fiecare deplasare depinde de luarea rapidă a deciziilor politice în contextul unei crize.

Comisia Europeană dezvoltă un mecanism special care să permită desfășurarea rapidă a trupelor și echipamentelor militare pe teritoriul Uniunii Europene, ca răspuns la amenințările crescute din partea Rusiei. Acest sistem ar putea fi activat în doar 48 de ore.

Miercuri, Comisia Europeană urmează să propună un sistem de urgență menit să accelereze deplasarea transfrontalieră a trupelor și a tehnicii militare în situații de criză, conform informațiilor publicate de DPA. Inițiativa a fost motivată de creșterea temerilor legate de securitatea europeană și de nevoia de reacții rapide.

Planul prevede acordarea unui acces prioritar la rețelele de transport, infrastructură și servicii conexe pentru unitățile militare, atunci când circumstanțele o impun.

De asemenea, vor putea fi suspendate temporar regulile obișnuite privind programul de lucru al șoferilor, notificările naționale obligatorii, reglementările de mediu sau limitările privind nivelul de zgomot. Vehiculele feroviare vor putea opera în afara traseelor autorizate în mod normal.

Un document citat de Agerpres subliniază că, „în crize în care timpul de reacție este critic, Europa nu își poate permite să acționeze lent”. Documentul mai precizează că desfășurarea rapidă a forțelor la scară largă trebuie să fie planificată din timp și nu poate depinde de „o coordonare ad-hoc sau de bunăvoința fiecărui stat membru în parte”.

Sistemul European de Răspuns Consolidat pentru Mobilitate Militară (EMERS) are ca obiectiv asigurarea unui cadru clar pentru desfășurarea rapidă a forțelor armate. Acest mecanism va permite acordarea priorității unităților militare în mod organizat și eficient.

Documentele oficiale arată că după prezentarea propunerii, aceasta va intra în dezbaterea miniștrilor UE și a Parlamentului European. Dacă va fi aprobat, sistemul EMERS ar putea fi pus în funcțiune în termen de 48 de ore de la declararea unei situații de urgență.

Obiectivul principal al mecanismului este consolidarea descurajării prin asigurarea unui răspuns rapid și bine organizat în fața oricăror amenințări.

Inițiativa Comisiei Europene vine în contextul evaluărilor serviciilor de informații care indică faptul că Rusia ar putea să fie pregătită să declanșeze un nou conflict până în 2030. Kaja Kallas, șefa politicii externe a UE, a subliniat în octombrie că:

„Rusia nu are capacitatea de a lansa un atac asupra UE astăzi, dar s-ar putea pregăti în anii următori”.

Analiza evoluțiilor militare și geopolitice evidențiază necesitatea ca statele membre să aibă mecanisme funcționale de mobilizare rapidă și capacitatea de a rezista fără sprijin extern pentru perioade extinse, până la sosirea ajutorului internațional.