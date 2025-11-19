Alertă după detectarea unei drone în spațiul aerian românesc
Ministerul Apărării Naționale (MApN) a anunțat în dimineața zilei de 19 noiembrie că radarul militar a detectat o dronă ce a pătruns în spațiul aerian al României. Incidentul a generat mobilizarea unor aeronave pentru monitorizare și măsuri de siguranță.
Două avioane Eurofighter Typhoon, aparținând Forțelor Aeriene Germane de la Baza 57 Mihail Kogălniceanu, au decolat la ora 00:25 în noaptea de 18 spre 19 noiembrie. Ele au fost trimise pentru a supraveghea frontiera aeriană, în contextul unor atacuri aeriene rusești recente în apropierea frontierei cu Ucraina.
Radarul românesc a detectat primul semnal al dronei la 00:20, iar autoritățile au transmis un mesaj Ro-Alert pentru zona de nord a județului Tulcea. Conform MApN, drona ar fi pătruns cu aproximativ 8 km în teritoriul național, dinspre Vâlcov spre Periprava și Chilia Veche, apoi a dispărut de pe radar.
Ulterior, semnalul dronei a reapărut intermitent pe radare timp de circa 12 minute, pe traiectorii variate: de la Colibași (Republica Moldova) către Foltești (județul Galați), apoi în zona localității Oancea (Republica Moldova). La 00:59, a fost emis un alt mesaj Ro-Alert, de data aceasta pentru nordul județului Galați.
MApN a ridicat și două aeronave F-16
Pentru a întări răspunsul, MApN a ridicat și două aeronave F-16 aparținând Forțelor Aeriene Române, de la Baza 71 Aeriană Câmpia Turzii.
Avioanele Eurofighter au revenit la baza de la Mihail Kogălniceanu la 01:50, iar F-16-urile românești s-au întors la Câmpia Turzii în jurul orei 02:30.
Potrivit declarației oficiale a MApN, nu au fost raportate impacturi la sol și nici alunecări deranjante ale vreunui vehicul aerian. În paralel, echipe specializate au fost pregătite să efectueze cercetări la sol, pentru a localiza eventuale urme.
Acest incident nu este izolat: România raportează în mod regulat activități de drone în apropierea frontierelor sale, în contextul tensiunilor generate de conflictul din Ucraina. Măsura ridicării în aer a avioanelor (atât germane, cât și românești) evidențiază vigilența crescută a aliatului NATO în fața posibilelor amenințări.
