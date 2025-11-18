Ministerul Apărării precizează că la București a avut loc o nouă sesiune a Grupului de nivel înalt în domeniul apărării România–SUA (HLDG), coordonată pentru prima dată cu noua administrație americană. La eveniment a participat și Daniel Zimmerman, noul asistent al secretarului de război pentru securitate internațională, aflat în prima sa vizită de acest nivel într-un stat aliat.

Marți, ministrul Apărării, Liviu-Ionuț Moșteanu, a avut o discuție oficială cu reprezentanții SUA. Cu această ocazie, el a reafirmat direcțiile asumate de România: creșterea bugetului Apărării până la 5% din PIB până în 2035, continuarea programelor de modernizare, intensificarea instruirii comune și consolidarea rolului țării noastre în regiunea Mării Negre și în cadrul NATO.

Tot marți s-a desfășurat și sesiunea extinsă a HLDG, condusă de secretarul de stat Sorin-Dan Moldovan. Tema discuțiilor a vizat principalele evoluții de securitate și coordonarea româno-americană.

MApN subliniază că ”Discuţiile s-au concentrat pe evoluţiile mediului strategic global, postura forţelor americane în România, pe investiţiile semnificative în apărare asumate de ţara noastră, precum şi pe rolul de furnizor de securitate pe flancul estic şi pe cel sud-estic al NATO, în concordanţă cu direcţiile şi obiectivele propuse prin Strategia Naţională de Apărare a Ţării 2025-2030, fiind reliefat faptul că România rămâne un punct central al arhitecturii de securitate euroatlantice şi un partener de încredere al SUA”.

Potrivit ministerului, părțile au discutat despre contribuția activă a României la postura aliată din zona Mării Negre, despre cooperarea în domeniul exercițiilor și instruirii, precum și despre proiectele importante de modernizare, în special cele privind infrastructura militară și mobilitatea forțelor.

MApN arată că ”Discuţiile au reconfirmat soliditatea Parteneriatului Strategic România-SUA şi angajamentul comun pentru consolidarea securităţii în spaţiul euroatlantic”.

Vizite la Borcea și Deveselu

Programul delegației SUA a inclus luni o vizită la Baza 86 Aeriană Borcea, unde au fost prezentate stadiile proiectului Centrului European de Instruire F-16, dezvoltat împreună cu partenerul american. Oficialii au mers și la Sistemul Aegis Ashore de la Deveselu, un element esențial al arhitecturii antirachetă NATO.

În încheiere, cele două delegații au analizat capabilitățile actuale, planurile de modernizare și perspectivele de extindere a cooperării privind infrastructura strategică.