Președintele României, Nicușor Dan, a explicat, într-o intervenție la România TV, că relația dintre București și Washington rămâne solidă, funcțională și orientată spre viitor, în pofida speculațiilor apărute recent în spațiul public.

El a afirmat că parteneriatul strategic cu Statele Unite continuă să ofere României beneficii esențiale de securitate și dezvoltare, iar dorința sa este ca acest cadru de cooperare să se extindă, inclusiv prin atragerea mai multor companii americane pe piața locală.

În același timp, șeful statului a subliniat că România este membră cu drepturi depline a Uniunii Europene și participă la toate deciziile majore „cu noi la masă”.

„România are un parteneriat cu SUA care funcționează, eu îmi doresc ca acest parteneriat să se dezvolte și să avem mai multe companii americane în România, pe de altă parte suntem membri în UE, și chiar suntem membri, deciziile se iau cu noi la masă”, a afirmat liderul de la Cotroceni.

Referindu-se la discuțiile privind retragerea unei părți din trupele americane, Nicușor Dan a transmis că subiectul este exagerat în spațiul public. El a explicat că forțele vizate făceau parte din categoria rotațională, nu din contingentul permanent al SUA în Europa, motiv pentru care reducerea lor era cea mai simplă opțiune operativă.

Președintele a insistat că prezența americană – atât în Europa, cât și în România – este în continuare mai ridicată decât înainte de declanșarea războiului din Ucraina, iar echipamentele militare aflate în dotare sunt acum „mult mai bune”.

„Este mult amplificată această chestiune. Era o trupă rotațională. Există o prezență americană în Europa, din care foarte mulți din militari sunt localizați și stau permanent, de cele mai multe ori cu familiile, și sunt niște forțe rotaționale. Când reduci prezența, cel mai ușor e să îi iei pe cei care nu sunt legați strict de o misiune. Prezența americană, și în Europa, și în România, e mai mare decât înainte de războiul din Ucraina. Echipamentele pe care le avem acum sunt mult mai bune. Polonia nu avea forțe rotaționale ca noi”, a spus Nicușor Dan despre subiectul militarilor americani.

În ceea ce privește sprijinul acordat Kievului, șeful statului a admis că Ucraina „nu este un stat perfect”, însă a întrebat retoric cu cine ar prefera România să fie vecină: cu Ucraina sau cu Rusia.

El a avertizat că prăbușirea Ucrainei ar deschide calea unui vecin „foarte agresiv”, ceea ce ar afecta direct securitatea națională.

Președintele a mai afirmat că România are o obligație morală să sprijine statul agresat, iar acest sprijin este, în același timp, și o investiție în propria securitate.

În opinia sa, reconstrucția Ucrainei va reprezenta un moment în care economia românească poate beneficia semnificativ, datorită avantajului logistic creat prin traseele dezvoltate împreună cu Polonia.