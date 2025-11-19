În prezent candidat PSD la președinția Consiliului Local Buzău, Ciolacu susține că Guvernul condus de Bolojan nu a venit cu soluții concrete și că a întrerupt o serie de programe pe care le consideră esențiale pentru susținerea producției interne și reducerea deficitului comercial.

El critică modul în care situația economică este prezentată public, pe care îl consideră manipulator, pentru a justifica lipsa unui plan economic solid. Potrivit fostului premier, afirmațiile legate de lipsa banilor pentru pensii și salarii sunt nefondate, deoarece aceste sume au fost bugetate.

”Poate şi asta e o politică, nu trebuie să ne dezvoltăm. Momentan continuăm această atitudine mesianică. Staţi, a mai ieşit o ştire! Întotdeauna, totul e o manipulare, din punctul meu de vedere, ţinând cont de experienţă. A mai apărut, după aia cu incapacitatea de plată, acum nu sunt bani de pensii şi salarii. Cum să nu fie bani de pensii şi salarii? Că sunt bugetate. De unde-ai scos mizeria asta? Când România n-a avut bani de pensii şi salarii vreodată? În ce catastrofă am intrat. Deci ca să sperie lumea şi să justifice lipsa unui plan economic”, a afirmat Marcel Ciolacu, marţi seară, la România Tv.

Ciolacu mai susține că problema principală a economiei românești o reprezintă deficitul comercial și subliniază că în perioada mandatului său au fost acordate ajutoare pentru agricultură, cu scopul de a reduce importurile de alimente.

În opinia sa, întreruperea acestor programe de către actualul Guvern constituie o greșeală majoră, deoarece România trebuie să producă intern și nu să importe. Fostul premier menționează, ca exemplu, reducerea importurilor de porci cu aproximativ două milioane de unități ca urmare a măsurilor adoptate împreună cu ministrul Agriculturii.

„A furat Ciolacu 65 de miliarde. Ba, dar intrebați-l pe Boloș unde sunt banii, că sunt în investiții. Că a dat la baronii locali. E pentru prima dată când în sfârșit s-a dezvoltat România. Poate asta e politica, să nu ne dezvoltăm. Totul e o manipulare. A apărut acum aia că nu sunt bani de pensii și salarii. Cum, ba, să nu fie, când au fost bugetate? Ca să sperie lumea și să justifice lipsa unui plan economic. Cel mai important e deficitul comercial. Eu m-am luptat, d-aia am dat ajutoare în agricultură, pentru că importăm o grămadă de alimente. Au venit și le-au întrerupt pe toate. O tâmpenie, asta e problema cea mai mare a României. România trebuie să producă, nu să importe. Am luat măsuri cu domnul Barbu, ministrul Agriculturii, și acum deja importăm cu 2 milioane de porci mai puțin”, a spus Ciolacu la România TV.

Marcel Ciolacu afirmă că răbdarea sa politică a ajuns la limită și că nu va susține nicio reformă care nu include măsuri clare pentru relansarea economiei. Într-un mesaj direct către premierul Ilie Bolojan, fostul lider PSD avertizează că poziția sa nu este una personală, ci este discutată și cu colegii social-democrați.

În consecință, el anunță că, dacă vor fi adoptate pachete legislative fără măsuri economice concrete, se va ridica și va vota moțiunea de cenzură, subliniind că conducerea Guvernului nu poate ignora partenerii de coaliție.