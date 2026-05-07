Piețele internaționale ale petrolului au înregistrat miercuri una dintre cele mai puternice scăderi din ultimele săptămâni, după apariția informațiilor potrivit cărora Statele Unite și Iranul se apropie de un acord preliminar privind reducerea tensiunilor și oprirea conflictului din Orientul Mijlociu.

Investitorii au reacționat imediat la informațiile apărute în presa internațională, care sugerează că Washingtonul și Teheranul ar putea ajunge la o înțelegere temporară privind programul nuclear iranian și securitatea regională. O eventuală detensionare a situației ar putea reduce riscurile asupra aprovizionării globale cu petrol, motiv pentru care prețurile au început să scadă accelerat.

Potrivit CNBC, petrolul Brent a pierdut peste 7% și a ajuns în jurul valorii de 102 dolari pe baril. În timpul tranzacțiilor, cotația a coborât temporar sub pragul psihologic de 100 de dolari pe baril pentru prima dată după 22 aprilie.

În același timp, petrolul american WTI a scăzut cu peste 6,5%, fiind tranzacționat în jurul nivelului de 95,5 dolari pe baril.

Evoluția principalelor cotații petroliere

Tip petrol Preț anterior estimat Preț după scădere Variație Brent peste 109 dolari/baril aproximativ 102 dolari/baril -7% WTI peste 102 dolari/baril aproximativ 95,5 dolari/baril -6,5%

Scăderea bruscă a cotațiilor reflectă sensibilitatea extremă a pieței petroliere la orice semnal geopolitic venit din Orientul Mijlociu, regiune care continuă să influențeze direct stabilitatea energetică globală.

Reuters a relatat că un oficial pakistanez implicat în mediere a declarat că Statele Unite și Iranul sunt aproape de semnarea unui memorandum de înțelegere de o pagină.

Sursele citate susțin că documentul ar putea reprezenta baza unui acord mai amplu privind reducerea tensiunilor și eventuale negocieri ulterioare asupra programului nuclear iranian.

Iranul a confirmat oficial că analizează noua propunere venită din partea administrației americane și că va transmite un răspuns prin intermediul Pakistanului.

În paralel, publicația Axios a relatat că Washingtonul așteaptă în următoarele 48 de ore poziția oficială a Teheranului privind mai multe puncte-cheie ale acordului.

Pentru piețele financiare și energetice, aceste semnale au fost interpretate ca un posibil început al unei perioade de stabilizare.

Potrivit informațiilor apărute până în acest moment, discuțiile dintre cele două state ar putea viza:

reducerea tensiunilor militare din regiune;

securizarea traficului prin Strâmtoarea Ormuz;

limitarea programului nuclear iranian;

eventuale măsuri privind exporturile de petrol iranian;

mecanisme de monitorizare și control internațional.

Analiștii din domeniul energetic consideră că simpla perspectivă a unei detensionări este suficientă pentru a reduce presiunea asupra prețurilor.

Deși informațiile privind negocierile au generat optimism în piețe, declinul petrolului s-a temperat ulterior după declarațiile președintelui Donald Trump.

Liderul american a afirmat că este ”prea devreme” pentru discuții directe cu Teheranul, semnalând că negocierile sunt încă într-o etapă fragilă.

În același timp, un parlamentar iranian a criticat propunerea venită din partea Washingtonului și a descris-o drept ”mai degrabă o listă de dorinţe decât o realitate”.

Aceste declarații au redus parțial optimismul investitorilor și au limitat scăderea suplimentară a cotațiilor.

Piața petrolului a fost susținută în ultimele luni de perturbările severe produse în Strâmtoarea Ormuz, una dintre cele mai importante rute energetice de pe glob.

Prin această zonă tranzitează aproximativ 20% din exporturile mondiale de petrol și gaze naturale. Orice blocaj sau amenințare militară în regiune influențează imediat prețurile energiei la nivel internațional.

Conflictul din Orientul Mijlociu a afectat puternic traficul maritim, iar numeroase companii de transport au fost nevoite să redirecționeze navele sau să suspende temporar anumite curse.

Consecințele au fost vizibile inclusiv în:

creșterea costurilor logistice;

întârzieri în aprovizionare;

reducerea stocurilor globale de petrol și carburanți;

majorarea prețurilor la pompă în multe state.

Importanța Strâmtorii Ormuz pentru piața globală

Indicator Valoare estimată Pondere în exporturile mondiale de petrol și gaze aproximativ 20% Regiuni dependente de tranzit Europa, Asia, SUA Impact în cazul blocajelor creșterea prețurilor energiei și carburanților Efect asupra piețelor volatilitate ridicată și scăderea stocurilor

Datele publicate miercuri de Administrația pentru Informații în Energie din Statele Unite au arătat că stocurile americane de țiței au scăzut cu 2,3 milioane de barili în ultima săptămână.

Astfel, rezervele au ajuns la aproximativ 457,2 milioane de barili.

Scăderea este pusă pe seama:

cererii ridicate de combustibili;

perturbărilor logistice;

dificultăților de aprovizionare generate de conflictul din Orientul Mijlociu.

Evoluția stocurilor americane de petrol

Indicator Nivel Scădere săptămânală 2,3 milioane de barili Nivel total al stocurilor 457,2 milioane de barili Cauze principale cerere ridicată și probleme de aprovizionare

Analiștii avertizează că evoluția negocierilor dintre Statele Unite și Iran va continua să influențeze puternic piața petrolului în perioada următoare.

Dacă tensiunile se reduc și traficul prin Strâmtoarea Ormuz începe să se normalizeze, prețurile petrolului ar putea continua să scadă, ceea ce s-ar reflecta ulterior și în prețurile carburanților.

În schimb, un eșec al negocierilor sau apariția unor noi incidente militare ar putea readuce rapid petrolul peste pragurile recente și ar putea alimenta noi scumpiri.

Pentru economiile europene, inclusiv pentru România, evoluția pieței petroliere rămâne esențială deoarece influențează direct:

costurile de transport;

prețurile carburanților;

inflația;

costurile de producție din industrie și agricultură;

prețurile bunurilor și serviciilor.

În ultimele luni, scumpirea petrolului și a carburanților a devenit unul dintre principalii factori care au alimentat presiunea asupra costului vieții în multe state europene.

Specialiștii consideră că următoarele zile vor fi decisive pentru direcția pieței energetice globale, iar orice anunț oficial privind un acord între Washington și Teheran ar putea produce noi mișcări importante ale cotațiilor petroliere.