Economia României transmite semnale contradictorii. Comerțul cu ridicata accelerează puternic, însă serviciile pentru firme continuă să scadă

Economia României a început anul 2026 cu evoluții diferite în sectoarele de comerț și servicii, potrivit celor mai recente date publicate de Institutul Național de Statistică (INS). În timp ce comerțul cu ridicata a înregistrat creșteri puternice în luna martie, activitatea din serviciile de piață prestate în principal întreprinderilor a continuat să scadă comparativ cu anul trecut.

Datele oficiale arată că firmele din comerț au beneficiat de un avans consistent al cifrei de afaceri, susținut în special de echipamentele IT și telecomunicații, de mașini și utilaje și de alte produse specializate. În schimb, sectorul serviciilor pentru firme a fost afectat de scăderi importante în IT, transporturi și alte activități profesionale.

Statisticile INS vin într-un moment în care economia României încearcă să își mențină ritmul de creștere pe fondul consumului ridicat, al investițiilor private și al presiunilor venite din zona costurilor de finanțare și a încetinirii economice din Europa.

Potrivit INS, cifra de afaceri din comerțul cu ridicata, fără autovehicule și motociclete, a crescut în luna martie 2026 cu 24,3% față de februarie 2026 ca serie brută și cu 3,3% ca serie ajustată în funcție de sezonalitate și numărul de zile lucrătoare.

Comparativ cu martie 2025, creșterea a fost de 8,6% ca serie brută și de 6,4% ca serie ajustată sezonier.

Datele arată că aproape toate segmentele importante ale comerțului cu ridicata au avut evoluții pozitive, unele dintre ele cu avansuri spectaculoase într-o singură lună.

Cele mai mari creșteri lunare au fost înregistrate la:

comerțul cu ridicata specializat al altor produse (+44,3%)

comerțul cu ridicata al altor mașini, echipamente și furnituri (+39,2%)

comerțul cu ridicata al echipamentului informatic și de telecomunicații (+31,9%)

comerțul cu ridicata al produselor alimentare, băuturilor și tutunului (+21,6%).

Specialiștii spun că aceste creșteri indică o activitate economică intensă în zona investițiilor private și a consumului, mai ales în domeniul echipamentelor tehnologice și al bunurilor de consum.

Unul dintre cele mai dinamice sectoare din economie rămâne comerțul cu ridicata al echipamentelor informatice și de telecomunicații.

INS arată că acest segment a crescut cu 29% față de martie 2025 și cu aproape 32% față de luna februarie 2026.

Avansul vine în contextul în care companiile continuă investițiile în infrastructură digitală, echipamente IT și soluții tehnologice, inclusiv pe fondul extinderii automatizării și digitalizării în economie.

Creșteri importante au fost raportate și la:

comerțul cu ridicata specializat al altor produse (+21%)

comerțul cu ridicata al bunurilor de consum nealimentare (+12,7%)

activitățile de intermediere în comerțul cu ridicata (+3,9%).

Pe primul trimestru din 2026, comerțul cu ridicata a crescut per total cu 2,3% ca serie brută și cu 2,6% ca serie ajustată sezonier comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut.

Nu toate domeniile au avut însă evoluții pozitive. INS arată că unele sectoare au continuat să scadă atât în martie, cât și pe întreg trimestrul.

Cele mai importante scăderi au fost raportate la:

comerțul cu ridicata nespecializat (-10,6%)

comerțul cu ridicata al produselor agricole brute și al animalelor vii (-1,8%).

Pe întreg trimestrul, comerțul nespecializat a înregistrat o scădere de 10,2%, iar comerțul produselor agricole brute și al animalelor vii a coborât cu 4%.

Economiștii pun aceste evoluții pe seama consumului mai prudent din unele zone și a dificultăților persistente din agricultură și lanțurile de aprovizionare.

În contrast puternic cu evoluția comerțului, serviciile de piață prestate în principal întreprinderilor au rămas în teritoriu negativ.

INS arată că cifra de afaceri din acest sector a scăzut în martie 2026 cu 2% ca serie brută și cu 2,9% ca serie ajustată sezonier față de aceeași lună a anului trecut.

Scăderile au fost generate în special de:

activitățile de servicii informatice și tehnologia informației (-5,2%)

activitățile de transport (-1,3%)

alte servicii furnizate în principal întreprinderilor (-1,1%).

Și la nivelul întregului trimestru, sectorul serviciilor pentru companii a rămas pe minus.

În perioada ianuarie-martie 2026, cifra de afaceri din serviciile de piață prestate întreprinderilor a scăzut cu 3,6% ca serie brută și cu 3,9% ca serie ajustată sezonier comparativ cu perioada similară din 2025.

Cele mai afectate domenii au fost:

serviciile informatice și IT (-5,6%)

transporturile (-5,4%)

alte servicii pentru întreprinderi (-2,8%).

Statisticile publicate de INS evidențiază și un contrast important în sectorul tehnologic.

Pe de o parte, comerțul cu echipamente informatice și telecomunicații continuă să crească accelerat, semn că firmele și instituțiile investesc în infrastructură și tehnologie.

Pe de altă parte, serviciile informatice și IT au înregistrat scăderi atât lunar, cât și anual, ceea ce poate indica o încetinire a proiectelor și serviciilor software sau o reducere a cererii externe pentru anumite activități din industrie.

Diferența dintre cele două segmente arată că piața tehnologică traversează o perioadă de reașezare, în care investițiile în hardware și infrastructură continuă, însă zona serviciilor IT începe să resimtă presiuni economice și reduceri de costuri.

În zona serviciilor, INS arată că unele domenii au reușit totuși să crească.

Activitățile de comunicații au înregistrat un avans de 1% în martie 2026 comparativ cu aceeași lună din anul anterior. În același timp, activitățile de producție cinematografică, video și televiziune au crescut cu 6,2% pe primul trimestru din 2026.

Aceste evoluții au compensat doar parțial scăderile din IT și transporturi, astfel că sectorul serviciilor pentru firme a rămas, per total, pe scădere.

Datele INS arată că economia României traversează o perioadă cu evoluții diferite între sectoare.

Comerțul și investițiile în echipamente continuă să susțină activitatea economică, însă serviciile pentru firme, transporturile și o parte din industria IT resimt efectele încetinirii economice și ale prudenței companiilor.

Analiștii avertizează că următoarele luni vor fi importante pentru a vedea dacă această diferență dintre comerț și servicii se va menține sau dacă economia va intra într-o etapă mai clară de încetinire.

Institutul Național de Statistică precizează că, începând cu 2026, colectarea datelor statistice se realizează conform noii clasificări CAEN Rev.3, ca urmare a implementării regulamentelor europene privind statisticile pe termen scurt.

Potrivit INS, seriile statistice pentru perioada 2026-2027 vor continua să fie publicate și în format compatibil cu vechea clasificare CAEN Rev.2, pentru a permite comparabilitatea indicatorilor economici.