Astăzi la Hai România, Dan Andronic l-a avut ca invitat pe Sebastian Constantin Popescu, cel mai tânăr candidat la președinție. Medic veterinar la bază, jurnalist din instinct și politician din convingere, Sebi nu se teme să spună lucrurilor pe nume. Fără PR, fără ocolișuri, fără poleială.

Cum funcționează, de fapt, politica românească? Cine dictează regulile? De ce partidele nu promovează competența, ci loialitatea? Și cât costă cu adevărat să intri în cursa electorală? Un dialog direct despre politicieni, presă și cetățeni, despre speranțe, iluzii și realități pe care puțini au curajul să le recunoască.

Politica românească între ideal și realitate

Dialogul dintre Dan Andronic și Sebastian Constantin Popescu surprinde o confruntare directă de idei despre realitățile și disfuncționalitățile sistemului politic românesc în podcastul „Evenimentul Istoric”. De la întrebarea inițială privind un posibil plan de țară, discuția alunecă rapid spre problemele profunde ale clasei politice și ale mecanismelor de promovare a liderilor. Popescu susține că loialitatea primează în fața competenței, iar Andronic îl provoacă să ofere soluții concrete, nu doar critici generale.

Tema legislației rigide și a barierelor impuse noilor veniți în politică devine un punct central, candidatul evidențiind discrepanța dintre numărul uriaș de semnături necesare pentru înscriere și voturile efectiv obținute. De asemenea, se discută costurile exorbitante ale campaniilor electorale, care fac ca promovarea să fie un lux rezervat doar celor cu resurse semnificative. Într-o atmosferă tensionată, schimbul de replici alternează între ironie, pragmatism și dezamăgire față de un sistem în care schimbarea reală pare aproape imposibilă.

Dialogul despre adevărurile din confruntarea politică la „Evenimentul Istoric”

Dan Andronic: Care este planul tău pentru țară? – întreabă un spectator.

Sebastian Constantin Popescu: Dacă Constituția îmi cere să fac acel lucru, îl fac fără jocuri de interese, fără jocuri de putere, fără a interpreta Constituția după cum îmi convine mie.

Dan Andronic: Ce crezi că ar trebui schimbat în sistemul politic românesc?

Sebastian Constantin Popescu: Cea mai mare parte a clasei politice.

Dan Andronic: Nu, nu, ăsta e un răspuns populist… nu, nu. Oamenii sunt cei pe care îi avem, n-ai cum să îi schimbi. Aici nu e un act administrativ.

Sebastian Constantin Popescu: Da… nu, nu…

Dan Andronic: E prost răspunsul.

Sebastian Constantin Popescu: Nu…

Dan Andronic: Ba da…

Despre schimbarea sistemului politic în România

Sebastian Constantin Popescu: Atâta timp cât rulezi aceiași oameni în funcții diferite…

Dan Andronic: Ești jurnalist și, din câte înțeleg, conduci și tu ceva…

Sebastian Constantin Popescu: Da.

Dan Andronic: Deci cred că deja ai învățat că, dacă ceva nu merge bine, e treaba șefului să vadă de ce nu merge bine. Nu oamenii sunt de vină, ci șeful. Nu a identificat corect ce știu să facă și nu le-a cerut ceea ce trebuie să facă.

Sebastian Constantin Popescu: Știți cum se fac promovările în politică? Nu îți promovezi cei mai competenți membri, ci pe cei mai loiali.

Dan Andronic: Îți voi pune întrebarea încă o dată: ce crezi că ar trebui schimbat în politica românească? Și nu-mi răspunde tot cu „oamenii”, că oamenii sunt cei pe care îi avem.

Sebastian Constantin Popescu: Tehnic vorbind… trebuie modificată și legislația.

Dan Andronic: Tehnic?

Sebastian Constantin Popescu: Trebuie modificată legislația de la cap la coadă, pentru că este perimată, depășită și limitativă. Deși avem peste 300 de partide politice înființate…

Dan Andronic: Ce înseamnă „limitativă”?

Sebastian Constantin Popescu: Din toate punctele de vedere. Este extrem de stufoasă și extrem de complicată când vine vorba de a-ți permite să candidezi.

Sebastian Constantin Popescu: Aș modifica legislația privind depunerea candidaturii. De exemplu, există o diferență uriașă între numărul de semnături necesare – 200.000 de semnături – și numărul de voturi obținute – 14.000.

Sebastian Constantin Popescu: Știți cum e cu promovarea? M-au întrebat despre rezultatul meu „mirobolant”: „Ai depus 200.000 de semnături și ai obținut 14.000 și ceva de voturi. De ce?”. Dar nu m-a întrebat nimeni cu ce resurse am obținut banii, semnăturile, voturile astea. Cât am investit? Ce promovare am avut eu de dimineață până seara? Ce structuri am avut în spate? Ce echipă uriașă am avut? Te uiți doar la rezultat, nu te gândești cum obții acele voturi. Sau crezi că doar pentru că apari pe buletinul de vot vin voturile cu nemiluita?

Sebastian Constantin Popescu: Problema stă în bani, în costurile enorme pentru promovare la scară largă.

Dan Andronic: Nu există sistem în care să fii promovat doar pentru că ai făcut un partid.

Sebastian Constantin Popescu: Dacă aveam promovare de dimineață până seara, scorul ar fi fost altul.