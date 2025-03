Biroul Electoral Central (BEC) a finalizat procesul de validare a candidaților pentru alegerile prezidențiale din 4 mai 2025. În urma ședinței din 20 martie, instituția a anunțat lista oficială a celor care vor intra în cursa pentru funcția de Președinte al României. Totodată, BEC a luat act de retragerea Anamariei Gavrilă, lidera Partidului Oamenilor Tineri (POT), care a decis să renunțe la candidatură pentru a-l susține pe George Simion, liderul AUR.

Biroul Electoral Central (BEC) a confirmat oficial lista candidaților care vor intra în competiția pentru funcția de Președinte al României.

În cadrul ședinței din 20 martie, instituția a constatat rămânerea definitivă a candidaturilor validate și a înregistrat retragerea unei candidate.

Această decizie marchează finalizarea procesului electoral de selecție a candidaților pentru scrutinul din 4 mai 2025, a alegerilor prezidențiale.

În aceeași ședință, Biroul Electoral Central a luat act de renunțarea la candidatură a Anamariei Gavrilă, președinta Partidului Oamenilor Tradiționaliști (POT).

Anterior, aceasta anunțase public că se retrage din cursă pentru a consolida șansele lui George Simion, liderul Alianței pentru Unirea Românilor (AUR).

Anamaria Gavrilă și-a justificat decizia prin dorința de a evita dispersarea voturilor electoratului său.

„S-a luat hotărârea ca împreună să îl susținem pe cel care are cele mai multe șanse. Pentru că domnul George Simion are un partid mare în spatele său, are o structură, noi toți trebuie să trecem peste partid, așa cum a spus și domnul Călin Georgescu și să susținem această mișcare, dându-i toate șansele. Așadar, eu mă voi retrage, ca să nu apar pe buletinul de vot și ca să nu se împartă voturile”, a declarat lidera POT.