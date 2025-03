Crin Antonescu a susținut că astfel de declarații sunt neadevărate și a sugerat că Ciucu ar trebui să clarifice cine spune adevărul în această situație.

În ceea ce privește implicarea lui Ilie Bolojan în campania electorală, Crin Antonescu a afirmat că își bazează candidatura pe propriile resurse și nu are nevoie de un sprijin personal din partea unei persoane anume, ci de susținerea tuturor celor care îl doresc președinte.

De asemenea, întrebat despre cine ar trebui să-și asume responsabilitatea în cazul unui eșec electoral, Antonescu a avut o reacție vehementă, întrebând retoric cine va deconta eventualele eșecuri ale altor candidați, precum Nicușor Dan, Elena Lasconi sau George Simion.

„Eu am nevoie doar de resursele mele şi cine doreşte să mă urmeze, mă urmează. Eu am un program, eu am nişte idei, le prezint de peste o lună, nu am nevoie de un sprijin punctual sau un sprijin personal de la cineva anume. Am nevoie de sprijin de la toţi”, a adăugat el.