În cadrul unui summit al Partidului Popular European (PPE), președintele interimar Ilie Bolojan a avut o întâlnire cu premierul Croației, Andrej Plenković, pentru a discuta despre provocările și evoluțiile din Balcanii de Vest. Cei doi oficiali au abordat subiecte esențiale, inclusiv coordonarea acțiunilor celor două țări în plan bilateral, dar și la nivelul Uniunii Europene.

Bolojan a subliniat importanța acestui dialog, menționând că întâlnirea a avut ca scop accelerarea procesului de extindere al Uniunii Europene în regiune. Această discuție subliniază angajamentul ambelor state de a sprijini stabilitatea și dezvoltarea regiunii balcanice.

În cadrul unei postări pe rețeaua X, președintele interimar a declarat:

This morning, on the margins of the EPP summit, I met with 🇭🇷 Croatian PM @AndrejPlenkovic. We discussed the situation in the Western Balkans and our coordinated actions, both bilaterally and at the EU level, to accelerate the enlargement process. pic.twitter.com/KZw0PWcDqo

— Ilie Bolojan (@Bolojan) March 20, 2025