Cel mai bun sânge. Nonagenarii și centenarii au constituit dintotdeauna un interes intens aparte pentru oamenii de știință, deoarece ne pot ajuta să înțelegem cum să trăim mai mult și cum să îmbătrânim mai sănătoși.

Până în prezent, studiile asupra centenarilor au fost la scară mică și s-au concentrat pe un grup selectat, de exemplu, excluzând centenarii care locuiesc în cămine de bătrâni, scrie Science Alert.

Acesta este cel mai mare studiu care compară profilurile biomarkerilor măsurate de-a lungul vieții la persoanele cu o viață excepțional de lungă și la persoanele cu o viață mai scurtă.

Au fost comparate profilurile biomarkerilor persoanelor care au trăit după vârsta de 100 de ani și ale persoanelor cu o viață mai scurtă și s-a investigat legătura dintre profiluri și șansa de a ajunge la o sută de ani.

Cercetarea a inclus date de la 44.000 de suedezi care au fost supuși evaluărilor stării de sănătate la vârste cuprinse între 64 și 99 de ani – aceștia au făcut parte din așa-numita cohortă Amoris.

Acești participanți au fost apoi urmăriți prin intermediul datelor din registrul suedez timp de până la 35 de ani. Dintre aceste persoane, 1.224, sau 2,7%, au trăit până la 100 de ani. Majoritatea (85%) centenarilor erau femei.

Au fost incluși doisprezece biomarkeri sanguini legați de inflamație, metabolism, funcția hepatică și renală, precum și de potențiala malnutriție și anemie. Toate acestea au fost asociate cu îmbătrânirea sau mortalitatea în studiile anterioare.

Biomarkerul asociat inflamației a fost acidul uric – un produs rezidual din organism cauzat de digestia anumitor alimente.

De asemenea, s-au analizat markerii legați de statusul și funcția metabolică, inclusiv colesterolul total și glucoza, și cei legați de funcția hepatică, cum ar fi alanin aminotransferaza (Alat), aspartat aminotransferaza (Asat), albumina, gama-glutamil transferaza (GGT), fosfataza alcalină (Alp) și lactat dehidrogenaza (LD).

S-a analizat și creatinina, care este legată de funcția renală, precum și fierul și capacitatea totală de legare a fierului (TIBC), legate de anemie. În cele din urmă, s-a observat și albumina, un biomarker asociat cu nutriția.

S-a constatat că, în general, cei care au împlinit o sută de ani au avut tendința de a avea niveluri mai scăzute de glucoză, creatinină și acid uric, începând cu vârsta de șaizeci de ani.

Deși valorile mediane nu au diferit semnificativ între centenari și necentenari pentru majoritatea biomarkerilor, centenarii au prezentat rareori valori extrem de mari sau mici.

De exemplu, foarte puțini centenari au avut un nivel de glucoză peste 6,5 mmol/L la o vârstă mai înaintată sau un nivel de creatinină peste 125 µmol/L. Pentru mulți dintre biomarkeri, atât centenarii, cât și necentenarii au avut valori în afara intervalului considerat normal în ghidurile clinice.

Acest lucru se datorează, probabil, faptului că aceste ghiduri sunt stabilite pe baza unei populații mai tinere și mai sănătoase.

Explorând biomarkerii asociați cu probabilitatea de a atinge 100 de ani, s-a constatat că toți, cu excepția a doi (alat și albumină), dintre cei 12 biomarkeri au arătat o legătură cu probabilitatea împlinirii vârstei de 100 de ani. Acest lucru s-a întâmplat chiar și după luarea în considerare a vârstei, sexului și a poverii bolii.

Persoanele din cele mai scăzute dintre cele cinci grupuri în ceea ce privește nivelurile de colesterol total și fier au avut o șansă mai mică de a atinge 100 de ani, comparativ cu cele cu niveluri mai ridicate.

Între timp, persoanele cu niveluri mai ridicate de glucoză, creatinină, acid uric și markeri pentru funcția hepatică au redus, de asemenea, șansa de a deveni centenari.

În termeni absoluți, diferențele au fost destul de mici pentru unii dintre biomarkeri, în timp ce pentru alții diferențele au fost ceva mai substanțiale.

Pentru acidul uric, de exemplu, diferența absolută a fost de 2,5 puncte procentuale. Înseamnă că persoanele din grupul cu cel mai scăzut nivel de acid uric au avut o șansă de 4% să împlinească 100 de ani, în timp ce în grupul cu cele mai ridicate niveluri de acid uric doar 1,5% au ajuns la vârsta de 100 de ani.

Chiar dacă diferențele pe care le-am descoperit au fost în general destul de mici, ele sugerează o potențială legătură între sănătatea metabolică, nutriție și longevitatea excepțională.