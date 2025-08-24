50 de experiențe de neratat dacă vizitați Italia. Fie că admirați capodoperele artiștilor renascenștiști, navigați prin canioanele pitorești ale Coastei Amalfi sau savurați un vin fin sub soarele toscan, Italia știe cum să vă încânte și să vă facă să doriți să o vizitați din nou.

Iată 50 de lucruri pe care trebuie să le faceţi în Italia, care vă vor ajuta să aveţi o vacanță de neuitat, potrivit wanderluststorytellers.

1. Minunați-vă de Colosseumul din Roma.

2. Faceți o plimbare cu gondola prin canalele Veneției.

3. Admirați statuia David a lui Michelangelo în Florența.

4. Explorați ruinele orașului Pompei.

5. Faceți drumeții pe traseele Cinque Terre.

6. Aruncați o monedă în Fântâna Trevi.

7. Delectați-vă cu un spectacol de operă la arena romană din Verona.

8. Plimbați-vă prin piața medievală a orașului Siena.

9. Bucurați-vă de un apus de soare la Positano, pe Coasta Amalfi.

10. Vizitați Bazilica Sfântul Petru din Vatican.

11. Admirați Cina cea de Taină a lui Leonardo da Vinci, la Milano.

12. Urcați pe Turnul Înclinat din Pisa.

13. Răsfățați-vă cu o pizza napolitană autentică la Napoli.

14. Descoperiți templele grecești antice din Sicilia.

15. Plimbați-vă prin Trastevere din Roma

16. Degustați cea mai bună înghețată din Italia.

17. Faceți o excursie romantică cu mașina prin orașele, satele și podgoriile Toscanei.

19. Explorați Capri cu barca.

20. Vizitați Casa Julietei din Verona.

21. Vizitați Galeria Uffizi din Florența.

22. Explorați Grota Albastră din Capri.

23. Vizitați Panteonul din Roma.

24. Admirați orașele de pe Coasta Amalfi.

25. Participați la Festivalul de Film de la Veneția.

26. Faceți o drumeție până în vârful Muntelui Vezuviu.

27. Vizitați Galleria Borghese din Roma.

28. Explorați locuințele rupestre din Sassi di Matera.

29. Faceți un tur viticol în Chianti.

30. Vizitați Munții Dolomiți pentru schi sau drumeții.

31. Explorați casele trulli din Alberobello.

32. Minunați-vă de cel mai colorat oraș din Italia – Procida.

33. Vizitați Lacul Como și vilele sale elegante.

34. Vizitați Forumul Roman din Roma.

35. Participați la un curs de gătit în Bologna, capitala culinară a Italiei.

36. Vizitați Palatul Dogilor din Veneția.

37. Faceți o vizită la Domul din Milano.

38. Relaxați-vă pe plajele din Sardinia.

39. Vizitați Palazzo Pitti din Florența.

40. Explorați Catacombele Romei.

41. Participați la Carnavalul de la Veneția.

42. Vizitați Valea Templelor din Agrigento, Sicilia.

43. Faceți un tur cu barca pe Lacul Garda.

44. Explorați orașul medieval San Gimignano.

45. Vizitați Palatul Regal din Caserta, lângă Napoli.

46. Faceți un tur gastronomic în Parma, degustând Parmigiano-Reggiano și prosciutto.

47. Intrați în Bazilica San Marco din Veneția.

48. Vizitați Galeria Academiei din Florența.

49. Faceți o drumeție pe Calea Zeilor pe Coasta Amalfi.

50. Explorați necropola etruscă din Toscana.

51. Explorați ruinele romane din Verona.