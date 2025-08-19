Anunț privind lansarea procedurii competitive de: Achizitie de lucrări de construcție, testare si punere in functiune pentru un parc fotovoltaic
19 august 2025, 09:00
In baza Cererii de Finantare aferenta proiectului „Parc fotovoltaic in Rafinaria Petrobrazi pentru autoconsum”, proiect finantat din fonduri europene aferent Fondului pentru Modernizare.
Etichete: Achizitie de lucrări de construcție, Fondul pentru Modernizare, omv petrom, parc fotovoltaic, Rafinaria Peetrobrazi
