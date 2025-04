O lovitură dură pentru Grupul Fourlis – administratorul magazinelor IKEA din România, Grecia, Cipru și Bulgaria – a zguduit serios operațiunile companiei în noiembrie 2024. Cu doar două zile înainte de Black Friday, rețelele interne și platformele online au fost compromise într-un atac informatic de proporții, iar efectele s-au resimțit imediat: vânzările s-au blocat, iar clienții au rămas fără acces la serviciile esențiale.

Deși inițial nu era clar dacă rețeaua IKEA a fost afectată direct, compania a confirmat ulterior că divizia de mobilă a suferit pierderi semnificative. Estimarea financiară? Aproximativ 15 milioane de euro. Cu toate acestea, datele sensibile au fost păstrate în siguranță, iar infrastructura digitală a fost complet refăcută până în martie 2025.

Conducerea Fourlis a abordat frontal criza. CEO-ul grupului a declarat că toate sistemele au fost restaurate și că profitabilitatea a fost menținută în ciuda provocărilor. Într-un mesaj transmis acționarilor, acesta a subliniat reacția promptă a echipelor tehnice și a confirmat că securitatea cibernetică este acum o prioritate absolută.

Spre deosebire de alte companii care cedează presiunilor atacatorilor, Fourlis a ales să nu plătească niciun ban ca răscumpărare. În ciuda riscurilor implicite – precum posibilitatea ca datele să fie publicate online – grupul a preferat să gestioneze situația prin mijloace proprii și să-și întărească protecțiile IT.

„La finalul lui 2024, am fost ținta unui incident de securitate cibernetică care a perturbat temporar operațiunile. Am reacționat rapid și eficient, am protejat datele, am restaurat sistemele și am menținut profitabilitatea grupului”, a spus CEO-ul Fourlis în comunicat.