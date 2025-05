Capital: Care este cel mai important proiect implementat în 2024 de către departamentul pe care îl coordonați?

Ionuț Albu: În 2024, am implementat mai multe proiecte interesante, însă dacă trebuie să nominalizez doar unul, cel mai complex și ambițios a fost dezvoltarea eBCR Leasing, prima platformă de leasing origination end-to-end din România. Acest proiect, realizat pentru BCR Leasing, a fost o premieră pe piața locală, digitalizând complet fluxul operațional – de la onboarding-ul clienților până la aprobarea automată a finanțării și efectuarea în siguranță a plăților.

eBCR Leasing este o soluție extrem de complexă, care integrează în același ecosistem peste 10 sisteme distincte, inclusiv platforma de core banking, brokeri de asigurare, contract management, verificări KYC și interogări automate de date. Această abordare a permis automatizarea completă a procesului de leasing, reducând timpul de aprobare și optimizând fluxurile operaționale.

Ce aduce nou eBCR Leasing?

Onboarding digital – validat de Autoritatea pentru Digitalizare a României (ADR) și semnare digitală a documentației.

Scoring și decizie automată – evaluare instantanee a clientului și aprobări în timp real.

Automatizarea polițelor de asigurare – integrare directă cu asiguratorii pentru ofertare și emitere automată.

Plăți automate către dealeri – declanșate în mod controlat la momentul încasării avansului, eliminând întârzierile.

Arhitectură cloud-first – implementată pe AWS pentru scalabilitate, securitate și eficiență.

Această soluție stabilește un nou standard în industrie, eliminând intervenția manuală și accelerând considerabil procesul de acordare a unui leasing. Mulțumesc colegilor mei pentru efortul depus și lui Vlad Vitcu, CEO BCR Leasing, pentru încrederea acordată.

Ionuț Albu și cel mai important proiect

C: Care este cel mai mare proiect din cariera dumneavoastră implementat în cadrul companiei în care activați în prezent?

IA: Cel mai mare proiect din cariera mea și cred că și al echipei Art Games este cu siguranță Artmark Live!, primul sistem online de licitații de artă din Europa, dezvoltat de echipa mea de #TechArtists pentru casa de licitații Artmark, înaintea marilor case de licitații Christie’s sau Sotheby’s. Grigorescu, Tonitza, Luchian, Țuculescu, Ghenie și artiștii zilelor noastre ajung astăzi mai ușor în casele colecționarilor datorită softului pe care l-am creat.

Fără falsă modestie, pot spune că este o „capodoperă” tehnologică care a impulsionat tranzacțiile din România și a digitalizat un domeniu extrem de conservator: comerțul cu artă.

A fost de la început o platformă eficientă, transparentă și user-friendly pentru cumpărători și vânzători, care a revoluționat piața de artă din România, iar astăzi revoluționează și piața internațională, Artmark fiind prezent deja și în Bulgaria și Croația.

Povestea a început în 2011

IA: Povestea acestui produs începe în 2011, cu un software care facilita licitațiile în timp real pentru obiecte de artă și alte articole de valoare. 11 ani mai târziu, platforma trece la nivelul următor și devine Artmark Live 2.0.

Tehnologia a fost customizată în cele mai mici detalii, pentru a răspunde nevoilor și specificului acestei industrii: transmisiune video în timp real a licitației și plasare de oferte pentru orice lot, confidențialitatea 100% a datelor de licitație transferate între utilizatori și licitator, de tip end-to-end encryption (precum în cazul softurilor bancare) și un meniu mai intuitiv pentru utilizatori. Participanții la o licitație de artă, de bijuterie, de ceasuri sau băuturi fine pot trăi experiența licitației acasă, de pe laptop, telefon sau tabletă, sau din vacanță.

AI accelerează și dezvoltarea produsului nostru. Tot în 2022, o parte din licitațiile Artmark sunt preluate de comisarul online de licitații bazat pe inteligență artificială… Ileana. Ea coordonează suveran întreg procesul de licitație, în timp real, în același mod în care comisarii în carne și oase o fac la evenimente.

Ileana și avantajele sale

IA: Ileana facilitează organizarea unui număr mai mare de licitații apreciate de colecționarii de artă și obiecte. O premieră absolută, care i se datorează Ilenei, este licitația „de zi”, unde oricine poate participa prin platforma Artmark Live, de acasă, de la birou sau chiar de pe un șezlong. Tot ce trebuie să facă este să urmărească prezentările obiectelor scoase la licitație și să plaseze oferte în ritmul propriu.

În prezent, lucrăm la o nouă versiune, Artmark Live 3.0, care va continua să revoluționeze modul în care sunt organizate licitațiile. Necesitatea a venit odată cu extinderea regională a grupului (cum menționam anterior, suntem prezenți și pe piețele din Croația și Bulgaria).

La sfârșitul proiectului, vom avea o soluție care va putea organiza licitații în orice loc din lume, în orice moment (licitații de zi și licitații de seară), în timp real, coordonate și orchestrate din punct de vedere tehnic de la nivel central sau de la distanță, fără bariere de spațiu, timp sau limbă. Aici, AI-ul are un rol foarte important.

Ce urmează în 2025?

C: Care sunt proiectele prevăzute pentru 2025?

IA: În afară de Artmark Live 3.0, dezvoltăm un nou modul pentru aplicația eVOTE, primul sistem de participare și vot online în Adunările Generale ale Acționarilor (dezvoltat și lansat tot de Art Games). Soluția se numește eVOTE PRO și reprezintă o extensie a eVOTE adresată investitorilor instituționali și custozilor, care le permite acestora să voteze în Adunările Generale ale companiilor din portofoliu într-un mod eficient și securizat.

eVOTE PRO nu va genera costuri pentru clienții eVOTE, care sunt companiile listate la Bursă, ci doar pentru custozi, investitori instituționali care au portofolii diversificate, administratori de fonduri de pensii private. Este extensia naturală a eVOTE, care are un singur scop: să crească guvernanța corporativă în piața de capital.

Activitate și în mediul de business

IA: Apoi, avem în plan să lansăm pentru mediul de business o soluție de identificare digitală a clienților (KYC), care va ajuta companiile – de la piața de capital la fintech-uri și instituții de creditare – să devină foarte agile. Aplicația eficientizează major procesul de verificare a clienților, reduce riscurile de fraudă și asigură conformitatea 100% cu toate normele și reglementările Autorității pentru Digitalizarea României​, eIDAS 2.0 și Know Your Customer (KYC).

În plus, este o aplicație foarte ușor de folosit și de configurat de oricine, indiferent de nivelul de cunoaștere tehnică. Avantaj unic pe piață: va fi oferită as a service, poate fi personalizată cu identitatea clientului, și în plus poate fi integrată și cu alte aplicații ale clientului, în fluxuri automatizate, indiferent de industrie, cu efort minim din partea echipei tehnice a clientului.

Ne adresăm în special pieței de capital, unde necesitatea acestei soluții este evidentă, de la identificarea acționarilor în eVOTE, până la identificarea investitorilor care își fac cont la un broker, dar și platformelor de creditare, fintechs și instituțiilor bancare.

Soluții pentru digital

IA: Vom continua să dezvoltăm și soluții digitale custom pentru piața financiară și de capital, aici ne referim la soluții de loan origination pentru clienții noștri. Pe lângă acestea, intenționăm să le oferim și alte soluții flexibile pentru a răspunde nevoilor în piața de leasing și credit.

Vorbim de soluții de selfservice, de colectare debite. Aceste soluții pot fi aplicabile mai multor industrii, le-am proiectat din start să fie integrabile și customizabile.

Provocările lui 2024

C: Care sunt cele mai mari provocări cu care v-ați confruntat în ultimul an?

IA: Aș menționa aici rezistența oamenilor la schimbare, de la autorități, la companii și angajații lor, dar și publicul general și lipsa educației digitale. Există o cerere sporită pentru digitalizare, fie că vorbim de digitalizarea de bază (eliminarea hârtiei) sau fluxuri end2end digitale în toate sectoarele de business. Noi putem îndeplini aceste nevoi datorită experienței și expertizei noastre.

Am digitalizat și cele mai conservatoare industrii (comerț cu artă, leasing financiar și operațional, piața de capital, pharma etc.), acum cei mai mulți clienți sunt online și de pe dispozitive mobile. Dar nu a fost o misiune ușoară să-i convingem să adopte acest comportament și încă ne confruntăm cu astfel de provocări.

Apoi, voi adăuga lipsa unei infrastructuri informatice updatate care să permită implementarea de proiecte digitale avansate și frica de inteligența artificială. Deși companiile și oamenii înțeleg că AI le ajută să obțină performanțe în domeniul în care activezi și are un rol important în eficientizarea operațiunilor, există totuși o temere legată de faptul că ea va înlocui munca oamenilor și că aceștia vor rămâne fără joburi. În loc să privim cu teamă, aș privi către oportunitățile extraordinare care ni se deschid.

Sfatul specialistului

C: Ce sfat i-ați da unui tânăr care este la început de drum într-o carieră similară cu a dumneavoastră?

IA: Să fie pregătit și dispus să învețe continuu. Skill-urile din IT au o durată de viață din ce în ce mai mică, tehnologiile evoluează rapid, progresul este accelerat, așa că un profesionist în domeniul IT și al tehnologiei trebuie să-și analizeze tot timpul setul de abilități, să fie flexibil și să fie dispus să învețe tot timpul pentru a rămâne relevant într-o piață extrem de competitivă.

La fel de important, dacă își dorește antreprenoriat, este să fie conectat și la mediul de business, pentru a putea înțelege care sunt nevoile companiilor prezente pe aceste piețe și să anticipeze soluții la problemele lor. L-aș sfătui ca la începutul carierei să experimenteze cât mai mult și să lucreze într-un start-up sau chiar o companie mare.

Va accesa rapid tehnologii noi, va învăța să comunice eficient, să lucreze în echipă și își va dezvolta abilități de rezolvare a problemelor. Într-un mediu profesional, abilitățile tehnice sunt doar o parte din succes, colaborarea și gândirea critică sunt la fel de importante.

Un domeniu în schimbare

C: Care credeți că vor fi cele mai importante schimbări în domeniul în care activați în următorii 10 ani?

IA: Domeniul IT va continua să evolueze rapid în următorii 10 ani, iar unele dintre cele mai importante schimbări vor fi influențate de progresele în inteligența artificială, securitatea cibernetică și tehnologiile emergente.

AI va deveni tot mai avansată, sofisticată și integrată în diverse domenii, de la asistență medicală și finanțe, până la educație și divertisment. Modelele de AI vor deveni mai eficiente, iar automatizarea va prelua sarcini repetitive, eliberând timpul pentru activități mai creative și strategice.

Odată cu digitalizarea masivă, amenințările cibernetice vor fi din ce în ce mai frecvente. Astfel vor crește preocupările legate de securitatea cibernetică și conformitatea la normele legale (GDPR, EIDAS), iar acest lucru va determina o cerere mai mare pentru soluții sigure și conforme. Art Games va continua să integreze măsuri avansate de securitate în toate proiectele încă din faza de design, asigurând conformitatea cu reglementările.

Necesitatea adaptării

IA: Observăm deja necesitatea adoptării tehnologiilor cloud și infrastructurilor serverless datorită flexibilității și scalabilității lor. La Art Games, noi suntem 100% în cloud din 2015, avem experiență și preferăm soluțiile serverless sau Infrastructure as a service, pentru simplitate și eficiență operațională.

Știm cu toții că pandemia a fost un punct de cotitură major în transformarea digitală și a accelerat tendința muncii de la distanță – în viitor, tehnologiile IT vor facilita colaborarea online prin instrumente mai avansate de comunicare, inteligență artificială pentru eficiență și birouri virtuale.

Banii vorbesc

C: Bani. Ce vă spune acest cuvânt?

IA: Pentru mine, banii înseamnă progres, evoluție și oportunitatea de a crea soluții la probleme reale. Nu îi văd ca pe un scop în sine, ci ca pe un mijloc esențial pentru a investi în echipă, a susține cercetarea și dezvoltarea și a inova într-un mod sustenabil.

Accesul la resurse financiare ne ajută să construim produse mai bune, să atragem talente și să oferim un mediu în care ideile valoroase pot deveni realitate. Ne permit să furnizăm clienților noștri servicii mai rapide și de calitate, să ne optimizăm procesele și să rămânem agili într-o industrie în continuă schimbare.

Într-o lume în care tehnologia avansează rapid, banii sunt combustibilul care ne permite să creștem sănătos și să avem un impact pozitiv – atât în companie, cât și în comunitatea din jurul nostru.

Ionuț Albu și micromanagementul

C: Ce părere aveți despre micromanagement? Care sunt avantajele și dezavantajele lui?

IA: Să lucrezi într-un start-up sau într-o companie boutique de tehnologie vine la pachet cu multe beneficii – acces rapid la tehnologii noi (testăm tot ce apare nou), ești în contact cu roluri multiple, de la developers, la arhitecți și sales persons (ai the big picture), flexibilitate.

Sigur că se întâmplă adeseori ca într-un start-up sau o companie boutique echipa să acopere mai multe roluri, iar tentația de a face micromanagement pentru a te asigura că serviciile sunt prestate la standardul pe care ți l-ai propus și că viziunea ta antreprenorială este transmisă, cel puțin la început este mai mare din partea managerului/antreprenorului.

Cu toții am trecut prin asta, nu-i așa? Important este să trecem cât mai repede de această fază, să ne creștem echipele, atât prin traininguri, cât și prin a le oferi acea autonomie și încredere fără de care nu pot crește. Un singur om nu va putea niciodată să crească un business mai mult decât în limita celor 24 de ore zilnice pe care le are la dispoziție.

Primul soft de participare online la licitații de artă

C: Echipa de la Art Games a dezvoltat primul soft de participare online la licitații de artă din Europa, înaintea celorlalte case mari din Europa, dezvoltat pentru Artmark, dar și primul comisar de licitații AI, Ileana, care funcționează singur licitații exact așa cum o fac comisarii în carne și oase. Ce ne puteți spune despre acest proiect? Care este povestea sa?

IA: Ne plac foarte mult licitațiile de artă fizice, acele evenimente elegante unde ne vedem și ca să ciocnim un pahar de șampanie și unde simțim altfel emoția licitării unei piese rare. Dar ne-am dorit să organizăm și licitații la ore atipice, în mijlocul zilei, la care colecționarii să participe de oriunde s-ar afla, fără niciun stres. Așa a luat naștere Ileana, comisarul nostru online de licitații bazat pe AI!

Scopul acestei tehnologii

IA: Ea a fost creată pentru a monitoriza activitatea participanților la licitație, pentru a verifica și valida ofertele depuse, pentru a detecta eventualele încălcări ale regulilor licitației și a asigura desfășurarea acesteia într-un mod transparent și echitabil pentru toți cei implicați.

În plus, noul format le oferă participanților șansa să afle dacă există contra-oferte pentru loturile de care sunt interesați. De exemplu, în catalogul online va fi afișat, înainte de începerea licitației propriu-zise, prețul curent la care s-a ajuns în urma colectării de oferte pre-licitaţie. Dacă oferta unui participant este depășită, acesta va fi notificat prin e-mail și va avea posibilitatea să o modifice rapid. Ileana chiar aducă arta mai aproape de colecționari, în sens propriu.

Un proiect ambițios

C: Ce v-ați propus cu acest proiect?

IA: De anul acesta, vrem să o „împrumutăm” pe Ileana ONG-urilor și fundațiilor pentru a organiza licitații caritabile, facilitând accesul la tehnologia premium pentru o gamă mai largă de organizații și cauze bune. Și, în același timp, ne-am propus să creștem numărul de licitații preluate exclusiv de comisarul nostru online Ileana, pentru că ea poate coordona în aceeași zi mai multe licitații, iar noi, „creierele umane” să ne concentrăm pe proiectele strategice și creative care să dezvolte compania noastră.