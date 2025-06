Pe Facebook, o fraudă care promite un iPhone 15 Pro la 49 de lei a fost distribuită masiv, sub pretextul unei „răzbunări” din partea unui fost angajat al eMag. Postările pretind că acesta ar fi dezvăluit o „metodă secretă” de a accesa această ofertă, implicând un chestionar și o plată simbolică. Contul în cauză a fost activ doar în ziua de 27 mai, semn clar că a fost creat pentru înșelătorie.

Postarea a fost însoțită de comentarii fabricate de alte conturi false, cu presupuse „dovezi” că telefonul a fost livrat. De fapt, este o campanie clasică de phishing, în care utilizatorii sunt trimiși către un site fraudulos unde li se cer date bancare și personale.

Reprezentanții eMag au confirmat că nu există nicio astfel de campanie oficială și că imaginea companiei este folosită abuziv. Platforma a început demersurile de eliminare a conținutului înșelător de pe Facebook.

Potrivit Directoratului Național de Securitate Cibernetică (DNSC), escrocii se folosesc de notorietatea unor branduri cunoscute pentru a câștiga încrederea victimelor.

Într-o altă schemă, o rețea de infractori a postat online anunțuri false cu vânzări de mașini la prețuri spectaculos de mici. Zeci de persoane din toată țara au fost păcălite să plătească avansuri cuprinse între 3.000 și 42.000 de lei, crezând că vor primi autoturisme care nu existau.

Gruparea a folosit datele unei firme de insolvență reale, semnături falsificate și chiar acte auto fabricate. Sumele de bani erau transferate în conturile deschise pe numele unor persoane fără adăpost, pentru a masca urmele.

„De la acest anunț, de fapt, mi s-a răspuns şi cel mai rapid şi cel mai profi. Erau niște oameni foarte bine pregătiți, modul de prezentare a fost impecabil, de aici probabil a fost şi nivelul de încredere mult prea mare. Mi-au dat încrederea necesară cât să achit undeva în jur la 8.000 şi ceva de euro”, spune victima.

„În momentul în care am ajuns la locul de întâlnire pentru punerea în posesie, mi-am cam dat seama destul de repede că am fost înşelat. Nu mă aştepta nimeni şi pe lângă asta, când am încercat să contactez persoană respectivă, nu mai era conectat numărul de telefon, adresa de mail. Contul în care am plătit era contul unei persoane a străzii din Vaslui”, povesteşte victima.