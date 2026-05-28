Inflația din zona euro sub presiune. BCE avertizează asupra efectelor persistente ale șocului energetic din Orientul Mijlociu

Creșterea tensiunilor geopolitice din Orientul Mijlociu generează noi riscuri pentru economia globală, iar efectele se resimt deja pe piețele energetice. Banca Centrală Europeană (BCE) avertizează că actualul șoc al prețurilor la energie ar putea avea un impact de durată asupra inflației din zona euro, chiar dacă conflictul ar fi soluționat rapid.

Declarațiile vin din partea economistului-șef al instituției, Philip R. Lane, și indică o posibilă schimbare de paradigmă în modul în care sunt interpretate șocurile energetice.

Potrivit BCE, creșterea bruscă a prețurilor la energie determinată de conflictul din Orientul Mijlociu poate produce efecte inflaționiste persistente.

Deși piețele de petrol au tendința istorică de a reveni la niveluri mai stabile după perioade de volatilitate, actualul context este diferit. Lanțurile de aprovizionare energetice sunt mai fragmentate, iar statele își ajustează strategiile prin:

creșterea stocurilor de rezervă

diversificarea surselor de energie

reducerea dependenței de furnizori tradiționali

Aceste schimbări pot menține costurile energetice la un nivel ridicat pentru o perioadă mai lungă.

Philip R. Lane a explicat că șocul de ofertă de pe piața petrolului a fost parțial absorbit inițial de rezervele existente, însă efectele reale se vor transmite în economie în etape succesive.

El a subliniat că:

scăderea bruscă a ofertei globale de petrol poate genera presiuni inflaționiste pe termen mediu

efectele secundare ale șocului energetic persistă chiar și după stabilizarea pieței

comportamentul actorilor economici amplifică durata impactului

Creșterea costurilor energetice nu influențează doar carburantul sau electricitatea. Impactul se propagă în întreaga economie prin:

creșterea costurilor de producție

majorarea prețurilor bunurilor de consum

presiuni asupra serviciilor și transportului

ajustări salariale în unele sectoare

Aceste mecanisme pot genera o inflație mai „lipicioasă”, adică mai greu de redus chiar și după stabilizarea piețelor de energie.

Oficialul BCE a subliniat că actuala situație diferă de perioada post-pandemică și de șocurile generate de războiul din Ucraina.

În acele cazuri, inflația a fost amplificată de:

cerere ridicată după redeschiderea economiilor

blocaje în lanțurile de aprovizionare

dezechilibre simultane pe mai multe piețe

În prezent, mecanismul principal este unul mai concentrat pe energie, dar cu efecte de propagare în timp.

European Central Bank transmite că reacția la șocurile de ofertă trebuie să fie echilibrată.

Mesajul principal al BCE este:

șocurile energetice trebuie recunoscute rapid

reacțiile de politică monetară nu trebuie să fie exagerate

deciziile trebuie corelate cu așteptările inflaționiste pe termen lung

Un element esențial rămâne controlul percepției publice privind inflația. Dacă populația și companiile anticipează creșteri continue de prețuri, acestea pot deveni auto-întreținute.

Piețele financiare anticipează o posibilă înăsprire suplimentară a politicii monetare în zona euro, cu estimări privind noi majorări ale dobânzilor BCE.

Totuși, analiștii economici rămân mai rezervați, estimând că:

ciclul de majorări ar putea fi limitat

stabilizarea ar putea apărea înainte de 2027

o eventuală relaxare monetară ar putea urma ulterior

Mesajul transmis de BCE indică o preocupare clară: șocurile energetice din context geopolitic tensionat nu sunt doar evenimente temporare, ci pot produce efecte structurale asupra inflației.

În acest context, economia zonei euro se confruntă cu o provocare dublă: gestionarea volatilității energetice și menținerea stabilității prețurilor pe termen mediu și lung.