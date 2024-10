Miercuri, pe 23 octombrie, Dana Nălbaru a împlinit 48 de ani. Cu ocazia acestei zile speciale, fosta solistă Hi-Q a primit un purceluș de care este extrem de încântată. De când s-au mutat la țară, juratul de la Românii au Talent a început să împărtășească cu fanii săi de pe rețelele sociale diversele peripeții ale familiei sale în mediul rural.

Actorul i-a surprins pe fani anunțând că familia lui s-a mărit cu un nou membru. Este vorba despre Betty, purcelușa de care vor avea grijă de acum înainte. Dana a povestit că animalul provine din gospodăria vecinului lor, care avea o scroafă ce a născut mai mult de 10 purcei.

“Vreau să vă prezint pe cineva. Este vorba despre Betty, cel mai nou membru al familiei noastre şi cadoul pe care Dana l-a primit de ziua ei”, a spus Dragoş Bucur la începutul videoclipului.

”Ea e Betty. Am alăptat-o azi-noapte. I-am dat cu biberonul o dată la o oră jumate. Un vecin de-al nostru are o scroafă care a fătat alaltăieri noapte 12-13 purcei. Ea cred că a fost ultima. Era foarte slăbită şi scroafa nu are destul lapte. Am luat-o să o salvăm”, a adăugat Dana Nălbaru.