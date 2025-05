În urmă cu exact 27 de ani, România pierdea un actor inconfundabil, un meșter al comediei născute din viață și rafinată prin muncă: Puiu Călinescu. Chipul său expresiv, umorul cu accente burlești și energia debordantă pe scenă l-au transformat într-un simbol al comediei autohtone, într-un timp în care râsul era mai mult decât divertisment – era formă de rezistență.

Născut în 1920, într-o perioadă de instabilitate socială și economică, Puiu Călinescu a crescut într-un mediu modest. Rămas orfan de mamă la doar cinci ani, și-a petrecut copilăria în grija rudelor, fiind trimis la muncă devreme. Nu a urmat nicio școală de actorie, însă primele manifestări ale talentului său au apărut spontan, în pauzele dintre proiecțiile filmelor mute din cinematografele bucureștene.

Publicul îl asculta râzând și aplaudând un adolescent care improviza, fără text sau regie, momente de comedie pură. De acolo a pornit un drum anevoios, dar plin de determinare, în care Călinescu și-a clădit cariera cu fiecare replică, cu fiecare pas pe scenă, învățând singur, din instinct și observație.

A intrat definitiv în galeria marilor actori de comedie prin rolul Trandafir din serialul Brigada Diverse (B.D.), unde a făcut echipă cu giganți ai scenei românești precum Dem Rădulescu, Jean Constantin, Toma Caragiu, Sebastian Papaiani și Ștefan Bănică. Despre încercările personale care i-au marcat destinul, Puiu Călinescu a vorbit deschis într-un dialog emoționant cu Eugenia Vodă, într-o emisiune televizată:

„Am fost orfan de mamă de la 5 ani şi am fost crescut de surorile ei. Prima mea muncă de artist a fost să lipesc afişe de spectacole în Bucureşti, la cinema. Pe vremea aceea erau filme mute şi în pauză, când se schimbau rolele cu peliculă, eu ieşeam în sală, în faţa ecranului, ca să fac lumea să râdă. Eu nu am şcoli şi diplome, ce am învăţat am învăţat din acele filme, de pe stradă şi din viaţă. Secretul este munca, munca neîntreruptă, cu idei noi, cu veşnice căutări! Păi eu sunt bolnav dacă nu am repetiţii, sau spectacole, sau turnee, trebuie să fac mereu câte ceva.

Iar dacă nu am ce, caut până găsesc. Uite, am reparat televizorul şi de atunci nu mai am imagine la el. Am reparat radioul şi nu mai are sunet. Am reparat fierul de călcat şi am ars lumina în tot cartierul. Nu pot să stau într-un loc ţepenel, am în mine un demon care îmi spune mereu <Nu am stare şi gata!> De aia şi sunt ca şi scândura, că nu are timp grăsimea să se adune. Şi atunci scriu, că textele din comediile în care joc, eu le fac şi alţii le cenzurează”, povestea artistul în emisiunea „Planeta Cinema”, a Eugeniei Vodă.