Fidelă misiunii sale de a promova cultura, excelența și performanța, MLNR a marcat Anul său Jubiliar — 145 de ani de la înființare sau Aprinderea Luminilor — printr-un spectacol elegant, construit la standardul marilor capitale muzicale. MLNR, sub conducerea Marelui Maestru Cătălin Tohăneanu, și-a stabilit ca obiectiv prioritar promovarea valorilor culturale românești, în spiritul tradiției istorice. Marile valori se construiesc prin unitate, implicare și susținere reciprocă.

A fost o seară memorabilă, în care tradiția, cultura și fraternitatea s-au unit într-un cadru de excepție. Sub bagheta dirijorului Daniel Jinga, Orchestra, Corul și Baletul Operei Naționale București au oferit un program cu parfum de operă și strălucire de gală, în care eleganța dansului s-a împletit cu arta vocală.

Pe scenă au urcat artiști de renume, invitați de excepție: tenorul Ștefan Pop (artist român apreciat la Royal Opera House și Staatsoper Berlin), soprana Anita Hartig (prezentă constant pe scenele Royal Opera House, Metropolitan Opera și Wiener Staatsoper), mezzosoprana Maria Miron-Sîrbu, baritonul Iordache Basalic și basul Iustinian Zetea.

Cei peste 500 de invitați au urmărit cu răsuflarea tăiată hituri ale liricii, dans și rafinament. Selecția muzicală a traversat repertoriul clasic al seratelor de gală din marile capitale ale lumii și capodopere ce electrizează publicul de fiecare dată. Punctele de atracție:

„Una voce poco fa” – Il barbiere di Siviglia (Gioachino Rossini)

„La donna è mobile” – Rigoletto (Giuseppe Verdi)

Uvertura și momente din La forza del destino (Giuseppe Verdi)

„Habanera” – Carmen (Georges Bizet)

„O soave fanciulla” – La bohème (Giacomo Puccini)

„Nessun dorma” – Turandot (Giacomo Puccini)

„O Fortuna” – Carmina Burana (Carl Orff)

„Meine Lippen, sie küssen so heiß” – Giuditta (Franz Lehár)

Alternanța dintre arii celebre, coruri dramatice și suitele de dans a menținut un tempo festiv, în spiritul balurilor de înaltă ținută: solemn în deschidere, expansiv și plin de strălucire în finale. Corul Operei a imprimat amplitudine simfonică momentelor corale, în timp ce Baletul a dus în scenă grația și protocolul coregrafic al balului, consolidând atmosfera de sărbătoare.

Balul MLNR a funcționat ca un veritabil arc între tradiția masonică — preocupată de lumină, armonie și desăvârșirea prin cultură — și scena artistică națională.

Anul Jubiliar, la 145 de ani de la înființare, a dat evenimentului un plus de solemnitate: deschiderea Anului Masonic 2025-2026 prin muzică de înaltă ținută este o declarație de continuitate și de implicare în viața culturală a Capitalei.

Evenimentul Zilei și Capital au fost parteneri media ai acestui eveniment cultural memorabil. TVR, un alt partener media, a înregistrat evenimentul integral și îl va transmite pe TVR 2.

O seară pentru memoria culturală a României

De la noblețea timbrelor lui Ștefan Pop și Anita Hartig, la robustețea și eleganța intervențiilor semnate de Maria Miron-Sîrbu, Iordache Basalic și Iustinian Zetea, seara a avut consistența unei antologii lirice. Maestrul Daniel Jinga, directorul Operei, a ținut ansamblurile într-o respirație amplă, cu frazări generoase în Puccini și nerv dramatic în Verdi și Orff, în timp ce Lehár a adus acel clinchet de cristal specific balurilor vieneze.

Prin această ediție a Balului, Marea Lojă Națională din România confirmă că tradiția poate fi vie, modernă și relevantă atunci când este susținută de artă autentică.

Deschiderea Anului Masonic 6026 A.L. a însemnat, astfel, nu doar un reper calendaristic intern, ci și o celebrare publică a valorilor: cultură, excelență, performanță. În aplauzele publicului, promisiunea pentru următoarele proiecte culturale ale MLNR a răsunat limpede — aceea de a rămâne un partener constant al scenelor românești și al marilor ei artiști.